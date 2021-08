Ramón Jesurún: “Logramos que se nos autorizara el aforo del 50 por ciento en el Metropolitano”

La Selección Colombia volverá a tener el apoyo de sus hinchas en las tribunas del Metropolitano de Barranquilla, algo que confirmó Ramón Jesurún , este jueves.

En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dio detalles de cómo consiguieron el aforo: “Indudablemente que es una noticia que recibimos con profundo agrado, estuvimos en Barranquilla hablando con el señor alcalde de la ciudad Jaime Pumarejo, y el señor secretario de deportes, Gabriel Berdugo, y logramos que se nos autorizara ese aforo del 50 por ciento de la capacidad del estadio, que para nosotros es muy importante. Barranquilla le ha dado un manejo al tema de la pandemia muy bueno, sus cifras son en materia de contagios y fallecidos muy baja, como la ocupación de las clínicas”.

Además, Jesurún afirmó que hay que seguir las medidas de bioseguridad y más, para que el partido entre Colombia y Chile en el Metropolitano, sea exitoso.

“La lección está recibida, la Copa América no se jugó en Colombia, y no hay duda que los aficionados deberían ir a los estadios a disfrutar del fútbol, pero reconocer que el público de Selección es diferente, así que no tengo duda que el comportamiento contra Chile será exitoso”, aseveró.

Acá más declaraciones de Ramón Jesurún en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*Distribución de las boletas

“En primera instancia, la boleta de los patrocinadores para nosotros es sagrada, en segunda instancia la de los abonados que creyeron en invertir en la selección, y las que sobren, calculamos pueden ser 12 o 14 mil boletas a la venta”.

*Pensando en para próximos partidos tener más aforo en el Metropolitano

“En el país hay una clara demostración de cifras que la pandemia ha venido bajando, afortunadamente hay menos fallecidos y que Barranquilla es la que quizás la mejor le ha dado manejo y si eso sigue así, pudiéramos reunirnos con las autoridades y poder pretender la posibilidad o aumentar una cifra más alta de ese 50 por ciento”.

*Salida de Arturo Reyes

“El señor Reyes renunció, él es el técnico nombrado y comenzó a trabajar con el Junior, su desvinculación es voluntaria no puede tener dos cargos. Agradeciéndole por su labor”.

*Pensando en el nuevo técnico de la Selección Colombia Sub-20

“Estamos viendo otro técnico, pero con calma, en esa categoría no tenemos compromisos, ya miraremos con calma, y paciencia, de qué manera pensaría que el año entrante como llenamos esa vacante para los trabajos internacionales. Será el profesor Rueda, a quien consultaremos y le pediremos que nos ayude el momento de la escogencia del técnico“.