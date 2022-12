Ramón Jesurún: "No hemos tenido contacto con ningún técnico, no nos desesperamos"

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló del sucesor de José Pékerman después de la victoria de nuestro seleccionado 2-1 sobre Venezuela, en Miami.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, atendió a los medios de comunicación a la salida del camerino de la selección nacional sobre las posibilidades que se tienen para reemplazar a José Pékerman, quien dejó el banquillo técnico el martes pasado.

"No hay absolutamente nada sobre el reemplazante del profesor Pékerman. Nos vamos a tomar el tiempo necesario, no nos vamos a desesperar y no hemos tenido ningún contacto con ningún técnico", aclaró de entrada Jesurún Franco.

Ante el interrogante sobre posibles charlas con Juan Carlos Osorio, actual entrenador de Paraguay, el máximo dirigente de la FCF manifestó que "yo con el profesor Osorio no he hablado, la posición establecida es que no se hagan contactos con ningún candidato de parte de los miembros del Comité".

"Para mí el candidato debe ser el que venga a potencializar a la Selección", agregó Jesurún.

El dirigente se mostró satisfecho por la actuación del seleccionado colombiano del profesor Arturo Reyes frente a Venezuela, este viernes en territorio estadounidense.

