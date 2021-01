“Reinaldo Rueda es un técnico tranquilo y sensato, dado al diálogo, va de frente con el jugador”

Reinaldo Rueda ya fue presentado este martes oficialmente en la Selección Colombia y los comentarios sobre su nombramiento no se han hecho esperar.

El preparador físico Martín Quintero habló hace pocos minutos con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ , y contó sobre el tiempo en el que trabajó con el técnico vallecaucano.

*¿Cómo conoció a Reinaldo Rueda?

“Cuando trabajamos con Reinaldo, yo estaba acá en Manizales yo había salido de Alianza Lima y ellos están concentrados con una selección bolivariana, ellos necesitaban un PF y habían contactado a Alberto Duque, pero él estaba trabajando con Javier Álvarez, en Once Caldas, se dio la posibilidad, yo me entrevisté con Rueda y hablamos y a las 3 de la tarde ya estábamos en la práctica. Ahí comenzó una linda amistad, la primera selección que agarra mayores es una gira luego de esos bolivarianos, e hicimos un buen grupo con el 'profe' Alexis Mendoza”

*¿Qué clase de técnico es?

“Ante todo, es una gran persona, un gran profesional, por ende ha hecho lo que ha logrado, por algo ha hecho esa carrera, es un técnico tranquilo, sensato, muy dado al diálogo, muy franco con el jugador, va de frente, sabiéndole hablar, pero nunca una voz alta, un reclamo airado, la verdad es de admirar la forma de ser de él. Reinaldo es una persona muy dada al diálogo, pero cuando eso no se da, va y dice en la cara o el directivo con quien tiene que hablar, en buenas formas eso sí. Da mucha confianza, pero a él no le guste que abusen de la misma, le da mucha libertad al jugador, pero tampoco tanta”.

Publicidad

*¿Cómo arreglar la interna de la Selección Colombia tras las goleadas?

“Yo pienso que esos inconvenientes se pueden dar porque yo he estado en equipos grandes y manejar egos no es fácil, pero hace parte del manejo que le den, el diálogo de aquel o aquellos jugadores, me parece que es el momento que nos unamos para sacar la Selección adelante porque tenemos muy buenos futbolistas y debemos afianzar lo del equipo y eso lo hará Reinaldo”.