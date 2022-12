Revelan acercamientos entre empresario mexicano con directivos de la Selección Colombia

Carlos Hermosillo, exjugador de la selección mexicana y ahora comentarista de televisión, hizo público un encuentro que sostuvieron miembros de la Feración Colombia de Fútbol y el agente Carlos Hurtado.

Carlos Hermosillo aseguró en sus redes sociales haber escuchado una conversación en Miami entre el agente de jugadores Carlos Hurtado y directivos de la federación colombiana a los que prometió un proyecto para hacer campeón al país sudamericano.

"Esto no me lo contaron lo escuché, decía: 'déjenme crear y hagamos una agenda, a los colombianos les deseo lo mejor porque se lo merecen'. "Si supieran lo que escuché sin querer", señaló en su cuenta de Instagram.

Hermosillo, de 54 años, jugó con México los mundiales de México 1986 y Estados Unidos 1994 y, según contó, entró a un restaurante en Miami con su novia y lo dirigieron a una mesa que no le gustó.

"Me cambiaron y me sentaron junto a una en la que estaban cinco personas. Me paré al baño y de regreso vi a una persona en esa mesa que traía una camiseta de Argentina o algo así, una de azul y blanco y comencé a oír que ese tipo hablaba de que se las sabía de todas, todas del fútbol de Colombia, de Argentina", explicó Hermosillo a el diario mexicano "El Universal".

De acuerdo con el periódico, Hurtado comentó que cuando estuvo en la selección mexicana ganó un gran título.

"La verdad es que no sé bien si dijo Copa Oro o Confederaciones, pero supongo que era en la época de (Manolo) Lapuente. Habló de mucha gente, pero la verdad es que mejor no decir nombres", continuó el futbolista, recordado por sus grandes actuaciones con el América y el Cruz Azul, a los que hizo campeones.

Hermosillo dijo que el agente se manejó de forma prepotente y se vendió caro ante los directivos de Colombia, a quienes le pidió que lo dejaran pensar y que los ellos hicieran lo demás.

