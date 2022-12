Ricardo Marques será el árbitro del juego entre la Selección Colombia y Paraguay

El juez brasileño ya había pitado en Barranquilla, en el partido contra Bolivia, que la ‘Tricolor’ ganó 1-0 con gol de James Rodríguez.

Árbitro brasileño tendrá la Selección Colombia en Barranquilla para enfrentar a Paraguay. La Conmebol hizo públicos los jueces que pitarán en la jornada 17 de las Eliminatorias y a la ‘Tricolor’ le tocó Ricardo Marques.

El juez brasileño ya pitó en estas Eliminatorias en Barranquilla y lo hizo en la victoria 1-0 frente a Bolivia.

Rodrigo Correa, Guilherme Dias y Luiz de Oliveira serán los asistentes y el cuarto árbitro del compromiso.

Sandro Ricci estará a cargo de Chile vs. Ecuador, Wilton Sampaio pitará en La Bombonera el Argentina vs. Perú, Anderson Darongo el Venezuela vs. Uruguay y Fernando Rapallini el Bolivia vs. Brasil.