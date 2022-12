Sacrificio y lealtad: la historia detrás del ‘Tigre Colombiano’, hincha de la Selección

Uno de los aficionados representativos del combinado ‘tricolor’ en los últimos años es José Forero, quien en cada jornada de la Eliminatoria aparece en el estadio Metropolitano con su careta en homenaje a Falcao García.

Así vio la luz el ‘Tigre Colombiano’

“El Tigre nació para la Eliminatorias al Mundial de Brasil, cuando le empezó a ir superbién a la Selección Colombia. Fue una idea muy espontánea, quise hacerle un homenaje a Falcao, que se estaba destacando en ese momento. Con una máscara de tigre y unas gafas fui al estadio, causó mucha sensación y salí en varias portadas. En los siguientes partidos fui agregando cosas, la idea también fue resaltar al Carnaval de Barranquilla”, recuerda José Forero de aquel 22 de marzo de 2013, cuando Colombia goleó 5-0 a Bolivia en el ‘Metro’.

No ha sido fácil el camino

Mientras la Selección juegue en Barranquilla, allá estará José, pero cuando lo hace fuera del país la situación se comienza a poner complicada.

“Generalmente las boletas las compro con mi dinero, el hospedaje y los viajes también van por mi cuenta. En los dos últimos viajes he recibido apoyo de la empresa donde trabajo, me ha facilitado tiquetes aéreos y por eso he podido viajar. He tenido que hacer rifas también para los viajes. No he podido ir a todos los partidos, siempre voy a la primera fase y después me toca, con mucha tristeza, regresar. Pero ha valido la pena el esfuerzo, han sido experiencias enriquecedoras”, asevera con la emoción de haber estado en el Mundial Brasil 2014, Copa América Chile 2015 y Copa América Centenario Estados Unidos 2016.

Además, recalca que “no he tenido ninguna ayuda ni me han regalado ni una boleta para entrar al estadio por parte de los patrocinadores de la Selección Colombia ni de la Federación”.

La alegría de conocer a su ídolo lo dejó en ‘blanco’

“El día antes del partido 3-3 con Chile (11 de octubre de 2013), una periodista me contactó con el jefe de prensa de la Selección Colombia y pude conocer a Falcao. Hicieron todo un reportaje, fueron a mi casa, vieron cómo era el tema del disfraz y el maquillaje, después me llevaron al hotel a esperar que llegara la Selección del entrenamiento y yo estaba pensando en lo que le iba a decir a Falcao y tenía un marcador para que me firmara la camiseta. Resulta que cuando llegué y lo saludé, él fue el que habló primero y me dijo: ‘mucho gusto, me han hablado mucho de ti’. Yo me quedé mudo y no atiné a decir nada, se me olvidó lo de la firma. Fue un encuentro muy corto, pero me quedé mudo de la emoción”, relata con bastante entusiasmo, como si lo acabara de conocer.

El hombre detrás del ‘Tigre Colombiano’

“Soy administrador de empresas y contador público, trabajo en Promigas desde hace 28 años, tengo una linda familia, lamentablemente mi esposa falleció hace dos semanas, ella siempre me acompañaba a todos los partidos y todos los eventos”, lo revela con una inmensa tristeza que se siente a través del teléfono.

Confiesa qué viajar solo “es terrible. Yo estaba acostumbrado a que mi esposa me acompañara a todo lado y no pudo hacerlo a esos viajes (fuera del país). Yo tenía toda la ilusión de, que si se daba el viaje a Rusia, poder ir con ella”.

Aunque no todo es tristeza cuando emprende la aventura de seguir a la Selección: “lo mejor que me ha pasado es que en los estadios, tanto en Chile, Brasil y Estados Unidos, la gente de seguridad me ha facilitado todo, se peleaban porque entrara por donde estaban ellos, nunca me han revisado ni puesto ningún problema, es un sentimiento muy especial”.

El camino a Rusia no está despejado

“Rusia es otro cuento, va a ser más complicado ir por la lejanía, el idioma y las restricciones. Si no consigo uno o varios patrocinadores, definitivamente no iré, no haré los sacrificios que hice en otras condiciones porque no estoy en condiciones y tampoco quiero ir de esa manera, quiero hacerlo con todos los juguetes. Inclusive todavía estoy pagando lo que he invertido en los otros viajes”, concluyó José Forero con la ilusión de poder agregarle a su pasaporte el sello de Rusia, junto al de Brasil, Chile y Estados Unidos.