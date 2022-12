¿Se diluye la posibilidad de que José Pékerman regrese a la Selección Argentina?

La AFA oficializó que usará los próximos seis meses la figura de técnico interino, por lo que el nombramiento de un timonel en propiedad se conocería hasta finales de este año o inicios de 2019.

La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, dio a conocer que Lionel Scaloni y Pablo Aimar llevarán las riendas de la Selección mayor, mientras toman la mejor decisión para iniciar un proceso deportivo que los lleve a recobrar los primeros renglones del fútbol mundial.

Dicha determinación tiene su punto de partida por las posiciones encontradas que conceptualizan Claudio Tapia y Daniel Angelici, presidente y vicepresidente de la AFA, cabezas visibles del Comité Ejecutivo de dicho organismo.

Para el primero, su técnico ideal sería Mauricio Pochettino, actual entrenador del Totthenham, de Inglaterra y como segunda opción y más aterrizada, Matías Almeyda. Además Tapia visualiza el cargo de manager para las divisiones inferiores de la Selección, en donde ubicaría a Hugo Tocalli.

Por su parte, Angelici quiere a Jorge Almirón- técnico de Atlético Nacional, y quien recibió también el espaldarazo del presidente de Argentina, Mauricio Macri- como timonel y además un manager que esté por encima del DT de la mayores, y su candidato sería Alejandro Sabella.

Así y en las últimas semanas, el nombre de José Pékerman se ha venido diluyendo como posibilidad para dirigir a Argentina, mientras en Colombia se aguarda por las reuniones del timonel con los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, para tratar el tema de su continuidad.

“En Argentina es tan incierto el panorama que yo no podría decir que Pékerman no va a regresar, pero no creo que él este esperando ello, hoy por hoy él sabe que no es prioridad y falta un buen tiempo para que se tome una decisión. En ese sentido, está bastante allanado el camino para que su mejor opción sea Colombia”, aseguró Juan José Buscalia, periodista argentino de 'Blu Radio', en contacto con Golcaracol.com.

El comunicador destacó que a José Pékerman lo querrían más como manager, que como técnico, postura que sería respaldada por Claudio Tapia, presidente de la AFA que no lo descarta a futuro.

De igual forma, el presidente a la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, indicó esta semana que esperan por la reunión con el adiestrador argentino, en donde se hará un balance y se tocará el tema de la renovación.