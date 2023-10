Selección Colombia y los jugadores que se quedaron con ganas de estar contra Uruguay y Ecuador

Normalmente, los entrenadores suelen responder, en ruedas de prensa, que "no van a hablar de los ausentes, sino de los que están". Sin embargo, en ciertas ocasiones, es imposible no referirse a esos casos en lo que brillan por su ausencia, como lo ocurrido tras la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Uruguay y Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas.

Muchas veces, se han pedido goles y Juan Camilo 'Cucho' Hernández sí que sabe de eso. En el 2023, con la camiseta de Columbus Crew, ha disputado 29 partidos, marcando 17 goles y brindando nueve asistencias. Además, fue elegido como el jugador del mes de septiembre en la MLS. Méritos había hecho de sobra, pero el entrenador Néstor Lorenzo consideró que había mejores.

Situación similar ocurrió con Harold Preciado, quien ha estado 'fino' en Santos Laguna. En 10 encuentros, son ocho anotaciones, lo que demuestra que tiene un promedio altísimo, del 80% en este arranque de la Liga MX, siendo pieza clave de su equipo. Y la lista sigue, ya que es el turno de un 'viejo conocido'. Estamos hablando de Duván Zapata, quien también se ha sabido reportar.

Desde su arribo al Torino, completa cinco compromisos y ya tuvo su estreno en las redes. Esto sucedió contra un rival de 'quilates' como la Roma. Si bien su paso más reciente por la 'tricolor' no fue el mejor, no cabe duda de que es un 'killer' y puede ser una solución interesante, como también lo pudo haber sido Jhon Córdoba, quien se ha cansado de hacer goles en Rusia, siendo figura.

Justamente, su buen presente con Krasnodar, le permitió ser llamado para la primera doble jornada de Eliminatorias (1-0 sobre Venezuela y 0-0 frente a Chile). El atacante mantuvo su nivel, lo que hacía pensar que volvería a la convocatoria. No obstante, para sorpresa de muchos, no fue así. Quedó afuera y los murmullos no se hicieron esperar. Pero eso solo en cuenta a la parte ofensiva.

Jhon Córdoba, con la Selección Colombia. Federación Colombiana de Fútbol.

Si vamos unos cuantos metros atrás, es difícil omitir a Andrés Llinás. El defensa central pasa por un buen momento en Millonarios y ha mostrado madurez y crecimiento. Esto generó que fuera, por lo menos, considerado y ante las lesiones de Jhon Janer Lucumi y Yerry Mina, tomó fuerza el nombre del 'mono'. Infortunadamente para él no fue, pero, poco a poco, da pasos en su carrera.

Para finalizar, si bien fue por otros motivos, como los expuestos con anterioridad de los centrales de Bolonia y Fiorentina, no se puede olvidar que tampoco estarán Jefferson Lerma, Johan Mojica, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado, Devis Vásquez y Falcao García. Ya no es hora de 'llorar sobre la leche derramada' y se avecina una doble fecha crucial. A pelear con lo que hay.