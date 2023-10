"Si agarramos a Colombia en un buen día es muy difícil para nosotros, para Uruguay"

Colombia y Uruguay se volverán a enfrentar una vez más en duelo por las Eliminatorias Sudamericanas . Esta vez la cita será este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla y el cual dará inicio a las 3:30 de la tarde.

La 'tricolor' llega invicta y con la convicción de seguir por la estela ganadora, cuatro puntos de seis posibles; mientras que la 'celeste' suma tres enteros. Se espera un partido parejo en el papel, aunque el combinado de nuestro país confía en hacer de los factores calor y humedad, sus aliados indispensables.

Fernando Álvez, quien fue exarquero de la selección uruguaya, reconoció las virtudes de los dirigidos por Néstor Lorenzo y sabe, que si "tienen un buen día, es muy difícil" ganarles; no obstante, avisó que la 'celeste' tiene "una defensa férrea" y con ello puede sacar un resultado positivo.

Jugadores de la Selección Colombia en entrenamiento. Foto: FCF

Álvez sabe lo que es jugar en la 'Arenosa', puesto que vistió los colores del Junior entre 1993 y 1994. Habló en exclusiva con Gol Caracol y, a su vez, evocó algunos momentos de los juegos contra la 'tricolor'.

Publicidad

"Para Uruguay siempre es un partido difícil ir a jugar a Barranquilla, a pesar que los dos últimos resultados por Eliminatorias a Uruguay le fue bastante bien; pero siempre es muy difícil. También a lo largo de la historia ha tenido goleadas importantes”, dijo de entrada el otrora jugador de 64 años.

El exguardameta 'charrúa se refirió a la actualidad de los dirigidos por Marcelo Bielsa y que está pasando por un recambio generacional.

"Uruguay está sufriendo un recambio importante, de sus figuras más importantes de los últimos años y, eso a veces puede afectar. La llegada de Bielsa creo que ha sido importante para muchos chicos jóvenes que están jugando en la selección, a pesar que aquí en Uruguay está siendo un poco controvertido por las decisiones que está tomando”, agregó.

Festejo de Federico Valverde, luego de su golazo con Uruguay vs. Chile, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Publicidad

Otras declaraciones de Fernando Álvez:

¿Cómo analiza a esta Selección Colombia y el trabajo de Néstor Lorenzo?

"No hay manera de cómo saber como está trabajando un entrenador. Los técnicos de las selecciones en estos momentos son más seleccionadores que otra cosa, porque no tienen mucho tiempo de trabajo. Sé que Colombia tiene un par de bajas importantes, por ejemplo, Yerry Mina que es un jugador que me encanta. Hay que ver en qué día encuentras a todos los que vas a enfrentar, nosotros sabemos que si agarramos a Colombia en un buen día es muy difícil para nosotros, pero Uruguay siempre a través de su defensa férrea y todas esas cosas te puede sacar un resultado positivo. Creo que tienen jugadores muy valiosos y que en cualquier momento te puede marcar la diferencia; sobre todo porque hay mucho jugador que a mí me gustan, tienen muy buen trato de balón, tienen cambio de ritmo y esas son cosas importantes".

*¿Cuáles son las virtudes de la Selección de Uruguay?

"En este caso es la juventud y que la mayoría de los jugadores están en países que tienen equipos muy importantes; entonces la mayoría tienen una dinámica diferente a la que se puede apreciar realmente en el campeonato uruguayo y los jugadores que están jugando en el medio uruguayo. Nosotros los seguimos no por lo que vemos en nuestro país, sino por lo que vemos del fútbol internacional. El caso de Rochet, de Valverde, Darwin Núñez; el tema es que cuando los juntan, el trabajo que hace Bielsa que es por zoom, mayoritariamente, y muchas charlas con los jugadores, estás se puedan plasmar en el campo".

*Los arqueros de Uruguay

"El último Mundial lo jugó Sergio Rochet, está Muslera (Fernando) que está suspendido. También hay un montón de chicos nuevos como Santiago Mele, que anda por allá (Junior de Barranquilla) y, Rochet, que aparentemente va a jugar, aunque parece que sufrió una fisura de costilla y, bueno, aquí está la duda, a pesar que las declaraciones de la sanidad de la selección uruguaya están diciendo que va a jugar".

Publicidad

La Selección de Uruguay es el rival de Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. AFP

Recuerdos de un Colombia vs. Uruguay, en Barranquilla como espectador

"La última vez que estuve en Barranquilla, casualmente, fue un partido que Uruguay perdió 4-0, había como 40 grados en la cancha. Yo conozco bastante Barranquilla porque jugué en el Junior; ese día era tremendo. También tenemos que tener la suerte que nos toque un día no tan caliente, porque en ese sentido sentimos mucho más, a mí me pasaba. Los uruguayos sentimos mucho más el calor de Barranquilla que, por ejemplo, jugar en la altura de Bogotá".

*El calor y la humedad de Barranquilla

"Barranquilla ha cambiado y ha crecido un montón, está espectacular. Antes ir al Metropolitano era una odisea, ahora tienes doble vía, era una odisea llegar allá en otras épocas y realmente todo eso ha cambiado mucho; ya no se siente como antes. Lo único que me preocupa a mí como uruguayo es el tema del calor, los horarios tienen mucho que ver. Recuerdo que una de las últimas veces que Uruguay sacó un resultado había bajado la temperatura; se tienen que dar una serie de factores para que nosotros no suframos tanto el hecho de ir a jugar allá".

Publicidad

*Los partidos en los que enfrentó a Colombia

"El último partido de mi carrera fue justamente un partido por Eliminatorias contra Colombia, pero fue en Montevideo. Empatamos 1-1, me hizo gol Hamilton Ricard, todavía jugaba el 'Pibe' y varios amigos más; ese es el recuerdo que más me quedo. Jugué muchas veces contra la Selección Colombia y se dieron casualmente dos de esos partidos acá en Uruguay, uno por Copa América y uno por Eliminatoria; después jugué más de una vez en torneos amistosos internacionales. Tengo recuerdos de Colombia por Eliminatorias, pero no en Colombia".

¿De los delanteros colombianos que enfrentó, cuál fue el más difícil?

"Jugué contra muchos que también fueron compañeros míos cuando empezaban, como el querido Freddy Rincón, que cuando yo estaba en Santa Fe, él había sido ascendido a Primera División. Jugué contra el 'Pibe', jugué contra todos los mejores que marcaron una generación, que marcaron época en el fútbol colombiano.

Lo mejor era que siempre estuvieran lejos del arco".