Stefan Medina: “Llego a la Selección Colombia con más madurez, experiencia y aprendizaje”

El futbolista habló este lunes en ‘Blu Radio’, a su llegada a Bogotá y antes de sumarse a los trabajos de la ‘tricolor’. Se refirió a la oportunidad que tiene por parte de Carlos Queiroz y a la competencia que hay en su puesto.

Stefan Medina, de sobresaliente temporada con Monterrey, de México, arribó a Bogotá, este lunes , para ponerse a las órdenes de Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia.

El jugador habló de varios temas, entre esos, la “madurez y experiencia” que ha adquirido en los últimos años y cuyas cualidades quiere aportarle a la ‘tricolor’.

Medina habló con ‘Blu Radio’ y destacó que “estoy feliz, orgulloso de todo lo que representa y con todo el deseo de conocer al cuerpo técnico y de compartir con los compañeros”.

*Jugar como lateral derecho o defensa central

“Actué en las dos posiciones. En el torneo regular comencé como lateral derecho y en el tramo final terminé de central, pero concluimos una buena temporada”.

*Críticas por sus pasadas presentaciones con Selección Colombia

“Desde que iniciamos sabíamos que teníamos esos riesgos, simplemente yo me enfocó día a día en mejorar, en ser mejor ser humano y jugador. Gracias a Dios he tenido buenos años en México y se me da la oportunidad de estar acá nuevamente”.

*Sensaciones de su convocatoria

“Siempre uno tiene el deseo de estar, ya después por el infortunio de un compañero, pero por algo pasan las cosas, vengo con ganas y el deseo de darlo todo en esta nueva etapa”.

*Competencia con Helibelton Palacios y Santiago Arias

“Es una competencia durísima, esperaremos el que esté en mejores circunstancias tenga la oportunidad, todos vamos a sumar, a compartir con la gente. A Luis Manuel Orejuela le envió un mensaje de pronta recuperación y desearlo lo mejor”.

*Charla con el cuerpo técnico de Carlos Queiroz

“Hablé con el asistente de Queiroz, me expresó el deseo de quererme conocer, que estuviera acá, y de igual forma lo tengo claro”.

*La forma futbolística en la que llega a su nueva convocatoria con la Selección

“Llegó con más madurez, aprendizaje y experiencia, espero que esta vez sean diferentes las cosas para todo, pero el beneficio debe ser grupal”.

