"Sueño con ir al Mundial, pero todo depende del seleccionador": Duván Zapata

El delantero de buena campaña con Sampdoria, de Italia, reiteró su ilusión de estar en Rusia con la Selección Colombia.

Duván Zapata cuenta con seis goles y cinco asistencias en 12 partidos con Sampdoria en la actual temporada y terminó siendo importante en la Selección Colombia para clasificar al Mundial de Rusi 2018.

El pasado viernes se conocieron los rivales de la ‘Tricolor’ en la cita orbital y ahora la discusión se centra en el equipo que José Pékerman llevará a Rusia.

Este miércoles, el diario ‘Marca’ de España publicó una extensa entrevista con el delantero colombiano , quien sueña con estar en el Mundial, pero sabe que depende de Pékerman y de su rendimiento.

“Me haría mucha ilusión estar en el Mundial. Sin embargo, la decisión depende del seleccionador. Eso sí, sueño con ir al Mundial. Faltan algunos meses, pero todo se hace también pensando en eso: tener buenas actuaciones, continuidad en tu club...Todos los jugadores colombianos que aspiramos a formar parte del grupo que irá a Rusia debemos tener un buen nivel y estar listos para una posible llamada. Espero tener alguna chance”, resaltó Zapata.

El delantero vallecaucano también analizó el plan de la ‘Tricolor’ y su objetivo en Rusia. “Tenemos muy buen equipo, buenos jugadores y lo hemos demostrado en este último año. En el pasado Mundial (Brasil 2014) lo hicimos muy bien así que el objetivo de esta selección será llegar a una instancia más cerca de la final. Y para eso cada uno se preparará en su club para tratar de subir su nivel y llegar a la selección de la mejor forma posible”, añadió el goleador de 26 años.

