Técnicos colombianos opinan de la ausencia de James Rodríguez y Falcao García en la Selección

Hombres de trayectoria nacional y hasta con experiencia en el combinado patrio, no fueron ajenos a la ausencia de los dos estandartes de la ‘tricolor’, quienes no fueron convocados por Carlos Queiroz para la fecha FIFA de octubre.

Contra Chile, el 12, y con Argelia, el 15 de octubre, la Selección Colombia medirá fuerzas en juegos preparatorios a disputarse, en España y Francia, respectivamente. En estos dos compromisos no estarán James Rodríguez, ni Falcao García.

El volante y el delantero son los líderes naturales del combinado patrio, por eso su ausencia es motivo de discusión nacional. GolCaracol.com recopiló opiniones de cinco entrenadores con amplio bagaje, algunos de ellos con experiencia en cuerpos técnicos de Selección y otro con pasado vestido de amarillo, azul y rojo.

Sobre la decisión de Carlos Queiroz así analizaron los estrategas.

Alexis García

“Las disposiciones de Queiroz merecen mucho respeto, él es responsable de los resultados y la planificación, él se toma las atribuciones que le corresponden. Sí, son nuestras dos figuras, pero él es quien después hará el balance si esas decisiones favorecen o no a la selección. A mí me parece que, para el bien de James, lo mejor es quedarse en el Real Madrid luchando por su estabilidad y su titularidad; eso al final va a reundar en un rendimiento. Sin embargo, en la Selección Colombia no aprovechar a un ‘10’ me parece una cosa supremamente loca. En la parte de arriba tenemos un menú muy rico en goles. En la zona de Falcao tenemos muy buenos jugadores, caso Duván Zapata, que no solo va a estar cuando no esté ‘El Tigre’, sino cuando él vuelva a estar convocado”.

Diego Barragán.

“Son dos jugadores importantes indiscutiblemente para Colombia, pero no son imprescindibles, yo que estuve en el tema Selección uno siempre tiene que estar en contacto con ellos para saber cómo están, por eso Queiroz tendrá sus razones para no llamarlos; no obstante, creo que la hora de la verdad será en Eliminatorias. La idea es que en los juegos por los tres puntos estén en las mejores condiciones, para que nos aporten, igualmente ellos saben lo que es llevarnos a Mundiales. En el momento actual no hay un recambio claro para ellos, la camiseta del club pesa, pero la camiseta de la Selección pesa una tonelada, por eso el que la vista tiene que demostrar de qué esta hecho”.

Luis Augusto ‘Chiqui’ García

“Me parece una decisión acertada y honesta por parte del profesor Queiroz, está actuando de acuerdo a una realidad. Cuando sea el momento justo los volverá a llevar a la Selección Colombia, tanto James como Falcao ya se han ganado un sitio. Creo que lo que él quiere (Queiroz) es que cuando estén de vuelta, tengan un nivel muy importante. Él está evaluando jugadores y en la actual convocatoria hay jugadores que los pueden reemplazar”.

Víctor Luna

“Es importante mirar otras posibilidades. También es bueno que el equipo no sea dependiente. Descartarlos no es conveniente, pero esto no es de uno ni de dos, esto es un colectivo. Así que ellos van a volver y tienen que volver por muchos aspectos, hasta por el cariño de la gente. La experiencia y el rodaje de estos muchachos nadie se los quita, es algo que se debe tener en cuenta y eso cala en el grupo. Juan Fernando Quintero y Duván Zapata son nombres y alternativas importantes. James es el llamado a ser el Cristiano Ronaldo y el Lionel Messi en la Selección Colombia".

Arturo Boyacá

“Queiroz conoce el ‘mundo Real Madrid’, por eso toma la decisión sobre James, por ser europeo sabe también lo de Falcao en Galatasaray, son jugadores que buscan ritmo de competencia para luego ponerlo al servicio de la Selección. En los partidos preparatorios le dará la oportunidad a otros jugadores, sin desconocer que ellos dos son referentes importantísimos de cara a la Eliminatoria. En el fútbol cada jugador se gana ‘su derecho a piso’ para ser titular, el presente les da méritos y al final él decidirá cuáles son los mejores para representar al país. Él (Queiroz) toma decisiones en beneficio de todos, tanto del jugador, como del equipo nacional”.