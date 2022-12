“Tenemos equipo para hacer un buen papel”: Luis Fernando Suárez sobre Colombia y Rusia 2018

El actual técnico de La Equidad confía en la Selección Colombia de cara al Mundial Rusia 2018, pero prefiere ser cauto, en comparación con Carlos Valderrama, quien considera que se puede ser finalista.

Las declaraciones de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama en el programa ‘El Camerino’, de ‘Blu Radio’, le dieron la vuelta al mundo.

Publicidad

"¿Por qué no pensar en ganar el Mundial? Tenemos equipo para eso. Yo confío en este equipo", expresó el otrora ‘10’ del combinado ‘cafetero’.

Vea también: En Brasil ya hablan de la convocatoria de Miguel Borja a la Selección Colombia

Al respecto, el mundialista Luis Fernando Suárez resaltó las condiciones del cuadro dirigido por José Néstor Pékerman, pero con cautela.

“Tenemos equipo para hacer un buen papel y el regreso de Falcao García va a ser fundamental para ello, se notó cuando volvió en las Eliminatorias”, aseguró Suárez.

Publicidad

Para el adiestrador antioqueño, la zona delantera de la Selección es la carta fuerte: “hay hombres con muchas condiciones y buen presente”.

Lea acá: Estos son los goleadores colombianos que más han anotado en este 2018

Publicidad

Ya con dos mundiales como entrenador, uno con Ecuador y otro con Honduras, Suárez es consciente del nivel de dificultad que atañe este campeonato, por eso cree que hay que ir paso a paso, aunque asevera que confía plenamente en la seriedad del trabajo de Pékerman.

Valderrama prometió que "si quedamos campeones, me quito la melena"; por su parte, Luis Fernando Suárez, de 58 años, no se arriesgó a apostar, pero dejó claro que no es porque no tenga la ilusión de que la Selección Colombia vaya a realizar un papel destacado en Rusia.