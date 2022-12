Tenga cuidado con las boletas falsas que venden para el partido Colombia vs. Paraguay

En diferentes portales ya ofertan las entradas para el próximo 5 de octubre en Barranquilla. Cobran hasta por encima del millón de pesos.

Basta con poner en un buscador las palabras “boletas para el partido Colombia vs. Paraguay” y saltan en la pantalla numerosos portales donde ofrecen las entradas para el compromiso que sostendrán ambas selecciones en Barranquilla, el próximo 5 de octubre durante la fecha 18 de la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.

Publicidad

Los precios son variados y, prácticamente, dependen de lo que los incautos estén dispuestos a pagar. Desde 400 mil hasta 1;200.000 de pesos.

Justamente por este hecho, la Federación Colombiana de Fútbol envió un comunicado informando sobre esta práctica y advirtiendo que aún no han puesto a la venta las anheladas boletas.

Comunicado de la FCF:

Aclaración boletería para juego Colombia vs. Paraguay

La Federación Colombiana de Fútbol advierte a la opinión pública e interesados en boletas para el partido Colombia vs. Paraguay del próximo 5 de octubre de 2017, que no se han puesto a la venta las entradas para este partido, por lo que se pide a los aficionados que no compren boletas en ningún portal de internet que supuestamente las está ofreciendo.

Lea también: El papa Francisco, un mal futbolista que jamás dejó de correr detrás del balón

Publicidad

Toda boleta que se esté ofreciendo en este momento, es un fraude. La FCF anunciará de forma oportuna el nombre del comercializador autorizado y los canales de compra y distribución de las mismas.

Lea también: Arsene Wenger confía en que Alexis Sánchez supere “muy rápido” su frustrada salida del Arsenal