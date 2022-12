Teófilo Gutiérrez: ''Trato de estar bien en Junior para ser llamado a la Selección Colombia''

El atacante barranquillero no vive su mejor momento con el elenco rojiblanco, pero no pierde de vista los objetivos del grupo ni los personales.

Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla, mantiene la esperanza de ser convocado a la Selección Colombia y como lo comentó este lunes a la prensa barranquillera. ''Trabajo fuerte para ser llamado'', indicó 'Teo'.

Publicidad

Lea acá: Carlos Queiroz tuvo contactos con dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol

El jugador, quien pasó por Racing de Avellaneda y River Plate, entre otros, se refirió a su presente, bastante criticado por la hinchada 'tiburona': ''Reconozco que no he estado en mi nivel. Ante todo, no me puede faltar trabajar duro. La constancia en el trabajo siempre me ha ayudado y dado seguridad. Tengo que trabajar duro".

Gutiérrez también habló de las rachas que pasan los goleadores, y se mostró seguro de salir de esta: ''Sé la racha que pasan los goleadores, las he afrontado así. Ante todo la entrega y el jugar para el equipo va a ser mi filosofía. Siempre daré el máximo, algunas veces se dan, otras no. Lo importante es que el equipo encuentre el rendimiento que quiere el entrenador.''

Vea acá: Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Gareth Bale, los ausentes en la gala de The Best

Publicidad

Además, 'Teo', quien hizo parte del Mundial de 2014 con la Selección Mayor de Colombia, tiene como objetivo regresar a vestir la camiseta 'tricolor'.

''Es un tema difícil, pero trato de estar bien en Junior para que me puedan llamar. Los jóvenes deben adapatarse. Aún no se encuentra la ideología que había en 2014. El apoyo del entrenador y de los más grandes deben transmitirle seguridad a los jóvenes para que sientan confianza y se vayan soltando en la selección.'', concluyó.

Publicidad