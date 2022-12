‘Tino’ Asprilla: “Incentivé a los argentinos para que le ganaran a Uruguay, pero no aceptaron”

El exdelantero de la Selección Colombia se refirió a la última fecha de las Eliminatorias al Mundial de Corea de Sur y Japón 2002, en la que la ‘tricolor’ no clasificó por contar con un gol menos que los ‘charrúas’.

Mucho se habló al final de las Eliminatorias a los mundiales de 2002 y 2006. A la última fecha siempre llegaron peleando por el quinto puesto Colombia y Uruguay. Los nuestros, dependiendo de sacar los tres puntos frente a Paraguay y esperando una mano –que nunca llegó y de ahí las especulaciones- de Argentina, rival de la ‘celeste’.

Pues bien, este viernes Faustino Asprilla reveló una información hasta ahora desconocida. “Nosotros teníamos que ganarle por goleada a Paraguay (lo cual terminó sucediendo, 4-0) y Argentina vencer a Uruguay (quedó 1-1); pero al final nos quedamos por un gol)”, empezó contando en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

“Sin embargo, antes del partido llamé a Juan Sebastián Verón y Hernán Crespo, mis compañeros en Parma, y les dije: ‘muchachos, necesito que derroten a Uruguay, porque estoy seguro que nosotros vamos a golear a Paraguay. Yo ya hablé con mis compañeros y el premio que nos van a dar por clasificar al Mundial, se los damos a ustedes’. Pero pues ellos no me aceptaron la plata y me respondieron que me quedara tranquilo, que ellos iban a ganar su partido”, narró.

De hecho, el propio ‘Tino’ desmintió la información que indicó en su momento un supuesto arreglo entre argentinos y uruguayos para sacar un resultado que beneficie a ambos y terminara perjudicando a la Selección Colombia.

“Después salieron los cuentos que los argentinos se echaron para atrás. Yo me comuniqué con ellos para que ganaran, no más. Traté de incentivarlos. Pero no creo que Uruguay los haya sobornado. Conozco a Verón y a Crespo, son mis compadres y sé que siempre fueron para adelante. Simplemente no se dio y ya está”, finalizó.

