‘Tren’ Valencia: “La falta de gol en la Selección no es culpa de los delanteros, es del planteamiento”

El otrora goleador del combinado nacional analizó para GolCaracol.com, a falta de un mes para las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, la actualidad de los atacantes colombianos que estarían en los planes de Carlos Queiroz.

El pasado mes de octubre, la Selección Colombia por primera vez en más de una década completaba una doble jornada sin marcar un gol. Tras la derrota 3-0 con Argelia y la igualdad 0-0 frente a Chile, todos los reflectores apuntaron a la zona ofensiva de la ‘tricolor’.

La situación en los dos encuentros siguientes -lo últimos hasta ahora-, no cambió mucho. Fueron apenas un doble 1-0 contra Perú y Ecuador, que siguió dejando más dudas que certezas para los delanteros de Carlos Queiroz.

Por eso, a falta de un mes para el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, GolCaracol.com contactó al histórico Adolfo ‘Tren’ Valencia, quien disputó los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, y a lo largo de su carrera marcó cerca de 170 goles; para que analizara el presente de los atacantes colombianos.

¿Qué opinión le merece la actualidad de los delanteros de la Selección?

“En estos momentos todos sabemos que a los atacantes de la Selección les está costando hacer goles. Marcan son los extremos o los defensas y eso se da porque los delanteros no tienen quiénes los acompañen. La falta de gol no es culpa de los delanteros, es del planteamiento. Es mentira que ellos son malos, es el sistema que no los ayuda. Si no tienen quien les pase la pelota, es muy difícil que anoten”.

¿Qué no le gusta del planteamiento de Queiroz?

“Usa sistemas muy diferentes a los que están acostumbrados los jugadores. Le gusta jugar por las bandas y eso hace que el delantero siempre quede muy solo. No les llega el balón como les debe llegar. Nosotros hacíamos goles porque teníamos a un ‘Pibe', Giovanni Hernández o John Mario Ramírez que jugaban con libertad y era mucho más fácil convertir. Eso no se ve hoy en día. Queiroz no le da la libertad a los jugadores, se preocupa más por defender y si no lo hacen, los termina sacando. El futbolista no sabe si hacerle caso al DT o jugar como sabe”.

¿Cómo ve a Falcao?

“Falcao la pueda agarrar, pero si no tiene a nadie cerca, entonces cómo va a hacer una pared para hacer gol. Su problema ha sido las lesiones. Él quiere dar el 100%, pero las molestias no la dejan. Pero junto con James son los ´únicos jugadores que pueden decir que hasta que no quieran, no se les puede dejar de llamar a la Selección. Han dado todo por esa camiseta”.

¿A qué delanteros llamaría usted?

"Yo ahorita ponerme a decir quién es el mejor no voy a sumar nada, porque yo puedo decir que se encuentra mejor Morelos, Zapata o Díaz, pero si el entrenador llama a otro; pues es tiempo perdido. Hace mucho tiempo que no me desgasto pensando eso. Solo digo, que al que llame, que lo ponga a hacer lo que sabe hacer. Si en su club hace goles dentro del área, pues no lo saque del área. Sencillo".

Lo notó enojado con Queiroz…

"Cuando comenzó, me mostró que era el DT que queríamos, que iba a arreisgar, que iba a soltar a los jugadores y ahora últimamente volvió a ser el mismo DT que vemos con más frecuencia. No ha mostrado confianza en sus jugadores y sin en eso, los jugadores no se muestran con ganas ni con hambre de luchar y correr. Lo que nos queda es apoyar a la Selección porque al menos cuando juega, el país se transforma y deja de pensar en todos los problemas que vivimos día a día".