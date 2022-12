“Un sueño a tu alcance”, mensaje de aliento del Mónaco a Falcao García

El club francés le escribió al delantero colombiano a través de su cuenta de Twitter, en donde le manifestó su apoyo por el partido Venezuela vs. Colombia, de esta tarde.

El inicio arrollador de temporada con el Mónaco y las recientes palabras que dijo el colombiano sobre llegar a Rusia 2018, hicieron que el club le enviara el lindo mensaje, “un sueño a tu alcance”.

Lea también: El repechaje, prácticamente asegurado si Colombia supera a Venezuela

Recientemente Falcao, quien no pudo estar en el Mundial de Brasil 2014 por una lesión de rodilla había dicho, “yo me he batido y he trabajado tan duro durante años para jugar una Copa del Mundo”.

A las 4.00 p.m. de este jueves Colombia visitará a Venezuela por la fecha 15 de la Eliminatoria.

Un rêve à portée de mains... #CDM2018 #VamosTigre



Venezuela 🇻🇪 - 🇨🇴 Colombie ce soir à 23h ! pic.twitter.com/mFJZOPfSHe — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 31, 2017