“Vi humildad, tesón y un hambre infinita de ser importante en Jefferson Lerma, es un ejemplo”

Jefferson Lerma fue figura en el partido de Colombia y Chile , mostró un gran fútbol y anotó uno de los goles en el empate 2-2 contra los ‘australes’. Por este motivo, el mediocampista que inició su carrera como futbolista en el Huila, ha sido tema de conversación en el fútbol colombiano .

Precisamente, sobre los inicios de Jefferson Lerma, Juan Carlos Patarroyo, expresidente de Huila, charló con GolCaracol.com y recordó los inicios del mediocampista en el fútbol y afirmó que “Es un ejemplo para los jóvenes jugadores, si se le pone las ganas y el tesón que le puso Jefferson Lerma, es un ejemplo de bueno, siempre lo ha buscado, nunca nadie le ha regalado nada”.

Y es que Jefferson Lerma recibió la confianza para ser jugador profesional en el Huila, a donde llegó lleno de sueños para su futuro.

“Recuerdo su llegada a las divisiones inferiores del Atlético Huila, en pocas palabras lo representé. Vi humildad, tesón y un hambre infinita de ser importante. Cuando llegó la maleta era una bolsita o una cajita de cartón y me dijo “presidente, de aquí me voy para Europa, sé que tengo las condiciones para estar en un equipo grande”. En los cuatro años que estuvo aquí nunca lo vi desorientado, desubicado ni crecido, nada de eso. Hace poco vino por acá y charlamos un rato, nunca olvida y me manifestó su amor por el Atlético Huila”, indicó Juan Carlos Patarroyo.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, Jefferson Lerma tuvo que devolverse al Valle del Cauca, pero el destino lo devolvió al Huila.

“En el 2012 contratamos al profesor Alberto Rujana para que fuera a buscar jugadores para la Sub 20 y en un recorrido que hizo por el Valle del Cauca lo vio, Jefferson pertenecía a una escuela de allá. Vino a jugar aquí, pero se devolvió por unos temas personales, en 2013 me lo recomendaron de nuevo y lo volvimos a traer y estuvo casi cuatro años hasta que se fue a Europa”, agregó el expresidente de Huila.

Fernando ‘Pecoso’ Castro fue el técnico que vio todo el potencial de Jefferson Lerma en Huila y le dio toda la confianza al mediocampista.

“El técnico que lo puso ‘a volar’ fue el ‘Pecoso’ Castro. El primer partido que fue en Bucaramanga contra Alianza Petrolera vimos el partido con el ‘Pecoso’ y me dijo “usted tiene dos máquinas en el medio que son el motor, Jefferson Lerma y Didier Moreno” y él los volvió importantes en el equipo profesional”, recordó Juan Carlos Patarroyo.

El recibimiento en Atlético Huila fue vital para Jefferson Lerma, según el expresidente del Huila.

“Para Jefferson fue importante la casa hogar que él tuvo con Luz Dary y su hija, aún tienen contacto ellos. Las familias que reciben a los jugadores contribuyen a la formación de ellos para su vida”, concluyó.