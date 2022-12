Viceprepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol negó contactos con Reinaldo Rueda

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor y miembro del Comité Ejecutivo de la FCF, habló con la prensa chilena de la posibilidad del técnico vallecaucano para suceder a José Pékerman.

El nombre de Reinaldo Rueda surgió en medios periodísticos como posible candidato para llegar a la Selección Colombia y de inmediato se generó alarma en Chile, en donde el colombiano es el actual entrenador de la 'Roja'.

Así, desde el miércoles en horas de la tarde desde territorio chileno los medios comenzaron a averiguar al respecto con fuentes de la Federación Colombiana de Fútbol.

El diario 'El Mercurio' de Santiago contactó a Jorge Enrique Vélez, vicepresidente de la FCF, para hablar del tema.

Sin embargo y en medio del hermetismo, Vélez fue puntual y cortante en su declaración al medio chileno.

"¿Rueda a Colombia? No es cierto, no es cierto, aún no hemos visto eso, estamos tratando otros temas", contentó el hombre fuerte de la Dimayor.

El dirigente colombiano cerró indicando incluso que no tienen aún lista de candidatos para llegar al banquillo que hasta hace poco ocupó José Pékerman.