Walmer Pacheco: “Estoy contento por el llamado al microciclo, pero tengo que ir a ganarme un puesto”

Walmer Pacheco es uno de los futbolistas que durante los últimos años se ha destacado en la liga colombiana, en su puesto como lateral derecho en La Equidad .

Catalina Usme sobre la Liga Femenina: “Lo que están haciendo con nosotras es maltrato y machismo”

Al oriundo de Soledad le llegó su momento de demostrar que puede estar en la Selección Colombia de mayores, luego de ser convocado al microciclo de Reinaldo Rueda , del 8 al 11 de febrero, en Barranquilla.

En charla con GolCaracol.com, Pacheco contó la curiosa manera en la que se enteró del llamado a la ‘tricolor’, sus expectativas y más.

¿Con qué sensaciones toma este llamado al microciclo de la Selección Colombia?

“Muy contento, agradecido con Dios por esta linda oportunidad, es algo que siempre soñé, que quise, algo por lo que siempre trabajé y el dicho es cierto, que el trabajo trae sus recompensas. Eso sí, estoy con los pies en la tierra, es un microciclo y tengo que ir a ganar una posición”.

Publicidad

Luis Fernando Muriel, el orgullo de Gasperini: “Demostró que está en un gran estado”

¿Cómo se enteró?

“Al principio en el entrenamiento el profe Alexis me dijo que me iba a poner a jugar contra Junior, pero que a Bucaramanga no iba a viajar y yo le dije que cómo así, que no me dejara, que yo quería jugar todos los partidos, y él me dijo “tranquilo, ya sabrás las razones”, pero todo quedó ahí. Llegué a mi casa, estaba con mis hijos, mis papás, y empiezo a recibir un poco de llamadas, mensajes, y yo decía como “qué pasó aquí”, pensaba en qué la embarré o qué monté mal en las redes sociales (risas) y ahí ya me entró la llamada del presidente de La Equidad y me dio la notificación”.

¿En qué fue lo primero que pensó tras enterarse de la convocatoria?

“Es algo único, algo que solo uno puede describir, lo primero que hice fue arrodillarme con mi familia a agradecerle a Dios, porque siempre quise esta oportunidad para demostrar el talento que uno tiene”.

David Ospina: "Es buenísimo tener a Duván y Muriel haciéndolo bien en la Serie A"

Publicidad

¿Qué expectativas tiene para esos días en Barranquilla?

“Son muy grandes, los sueños no paran en mi cabeza, quiero seguir creciendo, aprendiendo y nada más bonito que estar en una Selección y hacer lo que vengo haciendo en la Liga y aprender más del profe Rueda y esperar que me pueda ganar un puesto”.

¿Qué decir del trabajo con La Equidad?

“Es muy grande, queremos ser campeones, pelear la Sudamericana, tenemos equipo, hemos venido trabajando, he aprendido mucho con el profe Alexis, mas maduro, mas conciencia de lo que es ser un profesional y eso me ha llevado a tener un buen rendimiento”.