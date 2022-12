Wilmar Barrios preguntó en Rusia por Carlos Queiroz: “Me dieron buenas referencias, trabaja bien”

El mediocampista de la Selección Colombia habló de su adaptación al Zenit de San Petersburgo, contó que está motivado, su día a día va cada vez mejor y tiene la ilusión de estar bajo las ordenes del nuevo DT de Colombia.

Wilmar Barrios está contento por el nuevo reto que está viviendo en Rusia con el Zenit de San Petersburgo. Después de su exitoso paso por Boca Juniors, llegó para la presente temporada al Viejo Continente donde su sueño de seguir creciendo es cada vez mayor.

Desde territorio ruso habló con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre su adaptación al Zenit, la Selección Colombia y Jorman Campuzano, quien se convirtió en su reemplazo en el cuadro ‘xeneize’.

Su presente en Rusia: “Muy contento por este paso que se dio en mi carrera. Me he sentido bien desde que llegue. La adaptación ha sido buena y rápida, he aprovechado cada momento de mi estadía hasta ahora y con el pasar de los días me he sentido mejor”.

El recibimiento en el Zenit: “Todos me recibieron de la mejor manera, jugadores y cuerpo técnico. Eso ha sido lo más importante. Voy ganando confianza en los amistosos y entrenamientos. Me encontré con compañeros que hablan español; argentinos, portugués, brasileños y el ecuatoriano Christian Noboa”.

La relación con el entrenador: “El ‘profe’ (Serguéi Semak) habla ruso y Novoa me traduce. Ha sido una persona que me ha ayudado mucho hasta ahora en el día a día y en mi adaptación”.

Su primer partido en la Europa League: “La idea es jugar y aportarle al equipo, lastimosamente perdimos, pero se tiene una segunda oportunidad en casa para intentar darle vuelta. Me sentí muy ben con el grupo. Voy a ir aprendiendo inglés para comunicarme mejor. Pero lo importante es que estoy bien y contento”.

Carlos Queiroz: “Tiene las condiciones y la experiencia para tomar ese cargo. Desearle lo mejor y todos loe éxitos. Esperemos que podamos conseguir frutos importantes. Preguntándoselo a un compañero iraní (Sardar Azmoun); lo conocí un poco mejor, me dio referencias buenas, me habló muy bien de él y de su forma de trabajar”.

Jorman Campuzano: “Alcancé a estar poco tiempo con él. Me hablaba y yo le iba comentando para que tuviera un poco las cosas claras. Charlamos y creo que va a estar muy bien, va a dar de qué hablar en Boca. Tiene las condiciones para convertirse en referente de Boca”.

