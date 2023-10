Wilmar Barrios y el amor de familia, clave en su carrera: Hemilly Vanegas, su esposa, contó detalles

"Lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse", ¿Qué opinas, Wilmar Barrios? A pesar de solo tener 29 años, el nacido en Cartagena de Indias ha firmado una carrera envidiable por donde se le mire. El camino empezó en Deportes Tolima, en el que fue figura e incluso ganó una Copa Colombia. Esto le permitió dar el salto a Boca Juniors, un grande del continente.

No era un reto fácil, pero el profesionalismo del mediocampista no solo le permitió hacerse un lugar y superar la prueba, sino que, además, siguió dando pasos de gigante. En Argentina, se coronó campeón de una Liga y una Superliga y, tras su buen rendimiento, arribó a Europa, el sueño de muchos. Zenit de San Petersburgo, su lugar desde 2019 y hasta ahora.

En Rusia ya es un referente. Más de 160 partidos, entre torneos locales e internacionales, como la Champions League, lo convirtieron en una pieza clave. Allí, ya suma 10 títulos, participando en la mayoría de ellos, por no decir que en todos. Y es que su entrega, dedicación, humildad y demás valores, lo han llevado lejos, o sino que sigan hablando los números.

Wilmar Barrios, jugador de la Selección Colombia, en el partido contra Brasil AFP.

La Selección Colombia se convirtió como en su segundo hogar. Ha defendido la camiseta 'tricolor' en más de 50 ocasiones, con un Mundial encima (Rusia 2018) y dos Copas América, siendo tercero en una de ellas. Nada mal, ¿verdad? Su historia tiene más capítulos de gloria que de rachas negativas, pero esto no ha sido 'gratis'. Detrás de todo hay una historia.

Hemilly Vanegas, su esposa, habló con Gol Caracol en la previa del partido del combinado patrio contra Uruguay, que se disputará este jueves 12 de octubre, a las 3:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Allí, nos contó varios detalles que dejan en evidencia el papel tan importante que ha jugado ella y la familia en este camino de Wilmar Barrios.

¿Cuál ha sido ese rol que usted ha asumido en este proceso?

"El apoyo hacia él es siempre estar, en las buenas y malas; sin importar si de pronto tuvo un mal día, un partido flojo o uno bueno. No tiene nada que ver el resultado, ahí estamos, apoyándolo presencial, psicológica y emocionalmente. Siempre le hablamos y le decimos qué es lo mejor para él, cómo lo viene haciendo y, de paso, lo motivamos a que sea mejor".

Justamente, ¿Cuál es ese consejo que más le repite a Wilmar?

"Siempre le digo y recalco que él es bueno en todo lo que hace, que no dude de sus capacidades, aunque de pronto tenga partidos no tan buenos o como los esperaba. Siempre le doy a saber las fallas que, de pronto, pudo haber cometido, pero siempre resaltando y diciéndole que él es bueno y que lo que hace está bien. Tiene que convencerse de que así es".

En medio de esos altibajos que puede haber, ¿Cómo los manejan?

"Él siempre es positivo, con fe de que va a jugar unos minutos. Eso sí, puede que no sea titular, pero él siempre está con la mejor disposición para jugar los minutos que se puedan y si tampoco lo hace, igual él apoya a sus compañeros, alienta y el que tenga que jugar en su posición, lo que importa es que todos lo hagan bien y él esta con buena actitud y energía".

Uno sabe cómo es Wilmar Barrios en la cancha, pero, ¿Y en la familia?

"Dentro de la cancha es uno y fuera es otro muy diferente. En sus partidos está enfocado obviamente y hace sus labores, pero afuera del terreno de juego es mucho mejor. Como persona es muy sensible y amoroso. Me hace saber cuando no ha hecho un buen partido o, por el contrario, cuando brilla también me lo dice, en fin, siempre está diciendo las cosas".

¿Cómo es después de los partidos?

"Lo habla y cuenta todo. Si siente que hizo un mal partido, lo dice; si considera que estuvo bien, dice que jugó mucho, hoy sentí que lo hice bien, etc. También cuando está mal, quizá no me sentí bien anímicamente, no di el 100%, hay que dar lo mejor. Me dice: 'Amor, tal vez no fue mi mejor partido, pero bueno, vendrán otros mejores'. Me cuenta todo y lo escucho".

Ya se lo habrá dicho personalmente, pero, ¿Qué mensaje le envía a Wilmar?

"Él sabe que siempre estoy pendiente, sea que juegue o que no, sea titular o no, sean unos minutos o lo que sea, estoy ahí fuera de la cancha y cuando puedo me acerco y, de inmediato, lo apoyo, estoy pendiente, animándolo y bueno. Esperando que siempre pueda dar lo mejor de él y que todo salga de la mejor manera, como esperamos. Dios quiera y ganemos".