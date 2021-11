"Me acaban de confirmar que James Rodríguez viene a la Selección Colombia"

Uno de los grandes ausentes en las últimas convocatorias de la Selección Colombia fue James Rodríguez . Las lesiones, las decisiones técnicas, la falta de minutos y demás factores, impidieron que fuera llamado para los anteriores partidos de Eliminatoria Sudamericana e incluso para Copa América.

Sin embargo, la espera parece haber llegado a su fin. El mediocampista llegó a Al-Rayyan para ponerse en forma, jugar y encontrar continuidad. Y así ha sido. Razón por la que, al parecer, le habría llegado su momento de volver a la 'tricolor'.

Este miércoles 3 de noviembre, nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, reveló que "me acaban de confirmar que James Rodríguez viene a la selección, no viene a Colombia, va a Brasil. En otro tema de él, todavía no está en el avión porque el tema está complejo con la sanción, no han podido resolver el asunto . Debe haber una deliberación de jeques" Esto en la emisión de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

Así las cosas, el volante '10' estaría para los partidos frente a Brasil y Paraguay, el 11 y 16 de noviembre, respectivamente. El primero será en condición de visitante, mientras que el segundo será en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.