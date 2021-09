Miguel Ángel Borja: "Este punto sirve, siempre y cuando le ganemos a Chile, en Barranquilla"

A pesar de que no era el resultado que Reinaldo Rueda y sus dirigidos esperaban, este punto conseguido en el estadio Defensores del Chaco, tras igualar 1-1 frente a Paraguay, no cayó nada mal. Así lo dejó claro Miguel Ángel Borja, en rueda de prensa.

El atacante del Gremio, de Brasil, que este domingo fue titular contra la 'albirroja' y jugó 62 minutos hasta ser reemplazado por Radamel Falcao García, analizó lo sucedido e hizo referencia al juego que se viene contra Chile, el próximo jueves 9 de septiembre.

ANÁLISIS DEL PARTIDO

"Se hizo un buen partido, el equipo estuvo concentrado y con importantes transiciones de defensa a ataque. La ventaja la tuvieron ellos sobre el final. Cerramos bien el partido"

DESEO DE ANOTAR

"Uno como delantero siempre necesita marcar. Ese deseo existe en todos los partidos. Lo mío es anotar y generar opciones. Se hizo un buen partido, desgastando a la defensa rival"

¿QUÉ FALTÓ PARA LA VICTORIA?

"Tuvimos las opciones de gol, pero encontramos a una Paraguay que jugó muy bien. Para mí, se llevaron un punto que le sirve a ellos y a nosotros también, siempre y cuando ganemos en Barranquilla"

PRESIÓN CONTRA CHILE

"La única presión es jugar bien. Venimos haciendo un buen juego. Se consiguieron dos que de ganar en casa, estaremos en zona de clasificación"

Publicidad

DUPLA CON SANTOS BORRÉ

"Que presionáramos, ocupáramos los espacios y presionáramos. Borré se mueve bien en el frente de ataque. En Copa América, hicimos buenos partidos, nos hemos adaptado cada día más. En Barranquilla, podremos conseguir el resultado"

BOLIVIA Y PARAGUAY ERAN MÁS ASEQUIBLES QUE CHILE

"Jugar en la altura no es fácil. Además, Bolivia tiene una buena selección. De Paraguay no se puede decir que no es un gran equipo porque tiene grandes jugadores de mucha garra. Contra Chile, en Barranquilla, saldremos a ganar"

¿QUEDA SATISFECHO?

"Me voy tranquilo porque aporté lo mejor a mi Selección Colombia. Nos enfrentamos a una defensa fuerte y rápida. Se hizo un trabajo bueno, se le picó a los espacios y complicamos a la defensa. Vamos por buen camino. Se hizo un gran trabajo"