Este viernes, Miguel Ángel Borja, atendió a los micrófonos del programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', días antes de unirse a la convocatoria de la Selección Colombia para afrontar la próxima triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas, contra Uruguay, Brasil y Ecuador.

Entre otras cosas, Borja habló sobre la conocida contienda que tuvo con el portero de la Selección Argentina, Emiliano 'Dibu' Martínez, en la semifinal de la Copa América Brasil 2021.

Sobre el origen del conflicto, el delantero dijo: "Lo que pasó con él es que cuando se acabó el primer tiempo, estaban haciendo tiempo y, si enfrentamos a los mejores de la historia, como es Messi y los demás, no es necesario hacer eso y a mi no me gustó".

"En el entretiempo les dije que esos minutos les iban a hacer falta y al arquero no le gustó. En los penales me decía que por qué no hablaba ahora, pero esas son cosas que quedan en el campo de juego", recuerda Borja.

"Le dio resultado en la Copa América y ellos seguramente piensan que si les va bien, que lo sigan haciendo. Seguramente, por eso lo hizo en Inglaterra. Independiente de eso, es un buen arquero", concluye el jugador del Gremio de Brasil.

