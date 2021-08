Miguel Ángel Borja necesita a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en Selección Colombia

Miguel Ángel Borja está a la expectativa de la lista de convocados de la Selección Colombia, en la que seguramente aparecerá el nombre del delantero, para disputar la triple fecha de las Clasificatorias Sudamericanas en septiembre.

La 'tricolor' se enfrentará contra Bolivia, Paraguay y Chile, los días 2, 5 y 9 del siguiente mes, respectivamente y para ello, Borja desearía contar la presencia de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

Cabe mencionar que, para la última convocatoria a las Eliminatorias y Copa América, el estratega de la 'tricolor', Reinaldo Rueda, decidió no contar con Rodríguez, quien no se encontraba en óptimas condiciones físicas, según un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol. Por su parte, Quintero, quien juega en el fútbol chino, no logró salir de ese país y se quedó por fuera del llamado al combinado patrio.

"El profe tocó el tema de la no convocatoria de James, no entraré en detalles, pero uno como delantero le encantaría tener a James y Quintero, si están los dos o uno de los dos, uno se siente más respaldado, uno necesita ese tipo de jugadores claritos", expresó Borja en diálogo con 'ESPN'.

Publicidad



Además, se refirió también a uno de sus referentes en el ataque de la Selección Colombia, como es el caso de Falcao García y si le gustaría verlo en la lista de Reinaldo Rueda.

"Falcao es un referente en la Selección, para mí sería un privilegio compartir camerino con él, en los entrenamientos uno le va copiando cosas que se necesitan y él tiene la calidad para aportarnos, nuevamente, a la Selección. Está en manos del profe", finalizó Borja.