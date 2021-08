Miguel Ángel Borja: "Trabajo para ser el dueño de la delantera de la Selección Colombia"

Miguel Ángel Borja es el delantero de moda en Brasil y así lo confirman sus tres goles en los últimos cuatro partidos con Gremio. El colombiano habló en una extensa entrevista con 'ESPN' y se refirió al tema de la Selección Colombia, que este martes entregará la lista de convocados para disputar la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el próximo mes de septiembre.

"El tema de los números no me gusta prestarle mucha atención porque soy duro conmigo mismo, tengo que meter más goles, a veces se juega bien pero uno sale con el sinsabor de haber marcado, tengo todo por delante para darle mucho a la Selección, es lo que quiero", señaló de entrada Borja.

"He sido titular en varios partidos con la Selección. He pasado por una Copa América buena, pero quiero ofrecerle más a la Selección, estoy con mucho deseo de estar en la convocatoria para las fechas de Eliminatoria", expresó el ex jugador del Junior de Barranquilla.

"Hay que seguir trabajando, muchas veces no se hace goles pero se hace un buen trabajo y eso se le rescata a los delanteros. Yo como hincha me emocionaba al ver a Falcao y Teo juntos, ellos le metían miedo a los defensas. Este es un equipo que es nuevo, con Zapata y Muriel nos estamos conociendo", indicó Borja, sobre la delantera de la 'tricolor'.

"Trabajo para ser el dueño de la delantera de la Selección, pero no puedo asegurarlo, primero tengo que estar en la convocatoria, yo estoy trabajando y estoy en buen nivel", sentenció el actual goleador de Gremio.