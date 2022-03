Miguel Borja, figura de Colombia: "Sufrí mucho cuando no marcaba, era difícil dormir tranquilo"

Colombia, de la mano de su joya Luis Díaz , terminó con una sequía de siete partidos sin anotar (685 minutos) al golear 3-0 a Bolivia este jueves en Barranquilla, por la eliminatoria mundialista sudamericana y apretó la pelea por el repechaje para llegar a Catar-2022.

En el complemento, el extremo del Liverpool continuó la faena y sirvió el segundo con un centro de zurda que Miguel Borja transformó en gol (72). Sobre el final, Mateus Uribe sentenció la goleada (90).

Y fue Borja uno de los que apareció en la conferencia de prensa y dejó algunos mensajes directos. "Uno que ha jugado muchos partidos sabe que hay etapas, hay rachas. La gente que estaba afuera hablaba, los que jugaban y ya no juegan lo hacían, pero esas rachas son algo que les ha pasado a todos y se les olvida".

* Balance del juego

"Gloria a Dios que se pudo ganar, se pudo marcar, eso es muy importante, vamos por buen camino, el partido en Venezuela será muy duro y vamos a apuntarle a hacer un buen juego para poder ganar".

* La intimidad del vestuario

"Yo creo que estaba la confianza intacta en todos, la responsabilidad es de todos, nosotros trabajamos día a día, somos un equipo y nos respaldamos. Creo que llegamos al camerino conscientes de que tenemos una buena Selección, y de darle más alegrías al país".

*La clave del juego

"Yo creo que fue la paciencia los primeros 30 minutos, el equipo siguió jugando, haciendo cambios de frente para evacuar un poco, ya que ellos estaban cerrados, solo faltaba el meterla. Llegó el gol de 'Lucho' y que nos pone muy felices".

*La vuelta al gol

"Yo creo que ese es un sueño que siempre he tenido, brindarle alegrías a mi familia, a la gente de Tierralta, uno siempre anhela hacerlo. Sufrí mucho cuando no se marcaba, era difícil dormir tranquilo. Uno hace el entrenamiento día a día, a veces no salen las cosas y es difícil de asimilar".