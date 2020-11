Miguel Herrera, un nombre que sonó para Selección Colombia: "no me ha contactado nadie"

En Colombia no se ha confirmado la salida de Carlos Queiroz del banquillo técnico del seleccionado nacional, pero a nivel internacional sí pusieron a sonar todo tipo de candidatos, en algunos casos con poco fundamento y producto de las movidas de los empresarios buscando réditos particulares. Ese parece ser el caso del mexicano Miguel Herrera, en la actualidad en América de su país.

Sin embargo, Herrera se pronunció con respecto a esa noticia en los medios y fue claro al respecto. "A mí no me han dicho nada. Me gusta, me agrada que mi nombre está en una selección tan importante como la de Colombia, pero simplemente son rumores. A mí no me ha contactado nadie, sigo concentrado al 100 por ciento con el América”, dijo Herrera en declaraciones a 'TUDN'.

"La relación de Mario Yepes y Carlos Queiroz estaba en su punto más alto", en Selección Colombia

El mexicano agregó que "creo que viene un recambio importante en mí, en Colombia y reitero, para mí hay una buena base de jugadores pero sinceramente hasta que no haya un acercamiento no podré decir algo de eso".

En el tema relacionado con el futuro de Queiroz, en las últimas horas Álvaro González le dijo a GolCaracol.com que aún no se ha tomado ninguna decisión en cuanto al futuro del portugués.

"La Federación Colombiana aún no toma una decisión con respecto al futuro de Carlos Queiroz"