Miguel Samudio: "Luis Díaz es para disfrutarlo, a esta clase de jugador hay que tenerle respeto"

La Selección Colombia disputará este domingo la que será su segunda salida por la triple fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, en este mes de septiembre, frente a su similar de Paraguay, que llega a este compromiso con la necesidad de sumar de a tres para mantener vivo el sueño mundialista.

En ese marco, Gol Caracol se puso en contacto con Miguel Samudio, lateral izquierdo y quien vistió en 41 ocasiones la 'albirroja'. Además, enfrentó a la 'tricolor' en dos ocasiones, por Copa América, en 2016 y por un juego de Eliminatorias, en 2017.

Samudio fue claro y es consciente de que la selección de su país no atraviesa por el mejor momento y el compromiso contra los de Reinaldo Rueda será clave para determinar si lucha o no por el gran objetivo: conseguir un cupo al Mundial de Catar.

"Todos los partidos son muy difíciles, después del sabor amargo del jueves en la derrota contra Ecuador, la selección está obligada a ganar, a sumar; será un partido difícil y tienen que sacar los tres puntos a como de lugar", expresó de entrada Samudio con este portal.

"Hay que darle plena confianza a los jugadores, yo les diría que el domingo es el partido a ganar, es prácticamente el boleto a seguir soñando para Catar, no hay de otra, no me importaría la forma sino sacar los tres puntos. Es un partido de vida o muerte", puntualizó el lateral de Sportivo Luqueño.

Por otro lado, el defensor de 35 años se refirió al actual timonel de la 'albirroja', el argentino Eduardo Berizzo, quien no ha conseguido satisfacer a los hinchas y los resultados no han sido los mejores durante su cargo. Cabe resaltar que, el estratega Gustavo Costas sería el primer candidato ante una salida de Berizzo, tal y como apuntó 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', en su emisión del viernes.

"Desde que llegó el cuerpo técnico, y las estadísticas no mienten, no llegamos ni al 50 por ciento de lo deseado. Si hoy en día no se da un resultado, cambiar un entrenador no sería lo ideal, habría que volver a empezar y no creería que sea lo conveniente, pero hay que tomar decisiones y si ya se aguantó mucho tiempo hay que seguir y después sentarse a ver si se hizo bien las cosas", sentenció Samudio.

Entre tanto, Samudio se refirió a Andrés 'Rifle' Andrade, una de las novedades en la convocatoria de Reinaldo Rueda y con quien compartió camerino en el América de México entre el 2014 y 2016.

"El fútbol es de rendimiento, a la selección todos tenemos derecho si estamos haciendo bien las cosas, 'Rifle', desde que volvió a Nacional, ha demostrado un rendimiento regular, él es un jugador diferente, con la pelota en los pies te da esa profundidad, ese mano a mano, define bien y tiene gol, es un jugador muy sacrificado, este momento lo merece y hace rato pedía esa oportunidad", elogió el paraguayo al jugador 'tricolor'.

En cuanto a cómo llega cada selección a este compromiso, válido por la sexta fecha de las Clasificatorias Sudamericanas, Samudio fue directo y es consciente que la presión está en la 'albirroja', además, habló de la defensa 'cafetera'.

"La presión la tiene Paraguay, Colombia sacó un resultado positivo en Bolivia, no podemos especular y desde el primer minuto debemos generar nuestro fútbol y ser contundentes; Colombia en la parte defensiva ya viene jugando varios partidos juntos, se conocen de memoria y son jugadores que tienen experiencia a su corta edad".

Finalmente, Samudio no dudó en referenciar a uno de nuestros jugadores más valiosos y con gran proyección en el fútbol europeo, como lo es el caso de Luis Díaz, quien en la última edición de la Copa América fue elegido como el jugador revelación y compartió el título de máximo artillero con el argentino Lionel Messi, con cuatro tantos.

"Hay que tratar de jugar escalonados con un jugador como él, es un jugador rápido, al que hay que tenerle mucho cuidado, no se puede dejar en un mano a mano porque es regateador, es incisivo, encara una, dos, tres y se te agranda; hay que hacerle una marcación fuerte, no dejarlo girar porque cuando lo hace tiene el campo abierto y allí es muy habilidoso. Es un jugador para disfrutarlo, a esta clase de jugador hay que tenerle un respeto y cuidarlo", finalizó el exjugador de la Selección de Paraguay Miguel Samudio.