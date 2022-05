"Mucha gente de fútbol es partidaria de que se venga una renovación en la Selección Colombia"

El futuro de la Selección Colombia es un tema de interés entre los aficionados y también que tiene a la expectativa a la prensa, más después de que no se logró la clasificación al Mundial Qatar 2022 bajo la orientación del técnico Reinaldo Rueda.

Además de la afición y los medios, también es una constante que directivos del fútbol de nuestro país estén en tertulias informales en las que se expresan pensamientos y conceptos, pensando en un futuro mejor para el seleccionado colombiano.

"Les voy a contar pormenores de alguna charla con gente del fútbol y están de acuerdo con que se tenga una interesante renovación en la Selección Colombia. Y uno mirando, se ve difícil que Falcao pueda volver a la Selección, la preocupación ahí es qué goleador hay a la vista. Yo de James (Rodríguez) no me atrevo a decir nada, pero él nos hace señas de que no quiere ser un futbolista de alta competencia. No sé si Colombia se pueda desprender de Juan Guillermo Cuadrado, quien es ejemplo de entrenamiento invisible, no tiene lesiones, es el más constante", apuntó Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Lo que no se quieren son jugadores con resabios en el camerino, empezar a madurar un grupo con hombres de 25, 26 años. Nadie nos ha explicado qué pasó en el 6-1 (frente a Ecuador), ¿por qué David (Ospina) no tapó frente a Argentina?. Hay otros jugadores como Yerry Mina a los que las lesiones lo están sacando", agregó Hernández Bonnet este martes.

Hablando de la Selección Colombia hay que decir que Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor y vicepresidente de la FCF, le dijo en una entrevista a 'Espn' que los directivos se van a tomar un tiempo prudencial para escoger al sucesor del profesor Rueda.

¿Cuándo juega la Selección Colombia de mayores?

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el fin de semana pasado, a través de un comunicado, un partido preparatorio, donde se enfrentarán contra el combinado de Arabia Saudita. Será el 5 de junio próximo, en territorio español. Aún no se ha confirmado el horario de dicho compromiso internacional.

