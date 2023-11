¡Nada de nervios! Carlos Bacca y sus consejos en la previa de Colombia vs. Brasil

Carlos Bacca sabe lo que es enfrentar a Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas o en otras competencias, tales como la Copa América. El actual futbolista del Junior de Barranquilla fue uno de los invitados este miércoles a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y allí habló de varios temas, entre ellos del próximo duelo que tendrán los dirigidos por Néstor Lorenzo contra la 'canarinha', el próximo jueves 16 de noviembre, en el estadio Metropolitano.

El experimentado delantero oriundo de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, reconoció las virtudes de los entrenador interinamente por Fernando Diniz. No obstante, para Carlos Bacca, Colombia tiene un buen plantel y tiene con qué hacerle un buena partido a Brasil en las clasificatorias de cara al Mundial del 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

"Creo que Brasil, bueno, sabemos la gran selección que es y de los jugadores que tienen; sí hay que hay que respetarlos, pero no hay que tenerles miedo. Tenemos una gran selección, un gran grupo de jugadores; el fútbol ya no se gana de camiseta, son once contra once; es tratando de explotar las virtudes al máximo; además estamos en Barranquilla, con nuestra gente la gente y con el calor", afirmó el artillero del equipo 'currambero'.

En medio de la charla, a Bacca Ahumada también le consultaron por Neymar, quien será una de las grandes ausencias de Brasil para el duelo de la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, puesto que recordemos que tuvo un episodio bastante peculiar en el que le pegó un empujó al exjugador del Barcelona, de España, y del PSG, de Francia.

Selección Colombia en su partido contra Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas Foto: AFP

"Sí fue una situación prácticamente de fútbol y de cosas que pasan. Son brasileños, la historia y todo eso, pero son 11 contra 11, hay que respetarlos, pero no hay que tenerles miedo", complementó Carlos Bacca a la mesa de periodistas.