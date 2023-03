Néstor Lorenzo: "Falcao García aún tiene mucho por darle a la Selección Colombia"

Falcao García es uno de los grandes talentos que ha tenido la historia del fútbol colombiano. El delantero samario ha sido destacado por su gran trayectoria, donde ha recibido varios elogios por parte de diferentes adversarios, entrenadores y compañeros, como han sido el caso de Pep Guardiola, Fabio Capello, Carles Puyol, Lionel Messi, entre mucho otros.

Actualmente, a sus 37 años, y a pesar de no tener gran regularidad en el Rayo Vallacano, Néstor Lorenzo optó por incluirlo en el listado de convocados para afrontar la primera fecha FIFA del año, con miras a lo que será la Eliminatoria al Mundial de 2026.

Así las cosas, cómo se ha vuelto costumbre, el llamado de 'El Tigre' para esta gira asiática generó polémica con diferentes puntos de vista con respecto a su convocatoria. Así las cosas, en medio de la previa del segundo y último duelo que tendrá la 'tricolor' en esta ventana, Néstor Lorenzo aprovechó para resaltar el aporte que le da a la Selección Colombia, el atacante samario.

"Decir lo que es Falcao García como jugador y como persona es redundante, llegó a ser el mejor '9' del mundo en una época. Ha tenido un techo impresionante, y todo lo que él transmite es lo que nosotros pensamos de Falcao como persona y como jugador. Siento que Falcao aún tiene mucho por darle a la Selección Colombia", expresó el entrenador de la 'tricolor'.

Recordemos que más allá de su presente, el delantero del registro del Rayo Vallacano, ha sabido marcar la diferencia con la camiseta del combinado patrio, del cual además es el máximo artillero, con 36 anotaciones. De hecho, logró celebrar un gol más la última vez que fue convocado, cuando en menos de dos minutos de haber ingresado frente a Paraguay, logró marcar el segundo tanto de los nuestros.

Asimismo, el 'Tigre' se ha ganado el respeto de varios referentes, como es el caso de Carlos 'Pibe' Valderrama, quien también se refirió al llamado del experimentado delantero.

"Falcao García hay que dejarlo, que él se vaya solo, no lo vayan a tocar por el 'amor al Señor', los ídolos no se tocan. Hasta que él quiera, y nosotros en Colombia tenemos pocos ídolos, ese es uno de los grandes. El día que él no quiera estar en la selección, él va a alzar la mano. Él aporta no solo en camerino, también hace goles", comentó en una entrevista con 'ESPN'.