Néstor Lorenzo: "A los jugadores de la Selección Colombia los estimulamos a ver fútbol"

Este martes fue el segundo día del Congreso de Fútbol 2023 que se realizó en la ciudad de Barranquilla, en donde se presentaron charlas y ponencias de los integrantes del cuerpo técnico de la Selección Colombia de mayores, como fueron los casos de Luis Amaranto Perea, asistente técnico; Leandro Jorge, preparador físico y también del entrenador Néstor Lorenzo.

Así las cosas, en la mañana intervino el timonel argentino, quien dejó varias reflexiones relacionadas con el fútbol actual, con la fuga de jóvenes talentos con rumbo a clubes internacionales y hasta de la sede en Barranquilla para el seleccionado colombiano en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que para los nuestros arrancará el próximo 7 de septiembre enfrentando a Venezuela y el 12 del mismo mes, visitante a Chile en Santiago.

"En cuanto a la sede hay una razón histórica y otra logística. Acá siempre, que sea lo mejor para la Selección Colombia. Eso lo vamos a ir eligiendo paso a paso", expresó inicialmente Lorenzo a la hora de encarar de forma breve lo relacionado con los compromisos de locales en el camino eliminatorio.

Publicidad

"Yo creo que acá en Barranquilla por el calor, por la humedad para los entrenamientos se elige entrenar en horarios acordes, con mucha hidratación y apoyo de todos", complementó con respecto a la preparación antes de la competencia jugando en casa.

En el auditorio del teatro José Consuegra, de la capital del Atlántico, estuvieron presentes entrenadores de niños y adolescentes, a los que precisamente Lorenzo les dejó una reflexión al afirmar que "lo que queremos es que el fútbol colombiano sea un gran equipo, desde la base, hasta la cúspide y como dije antes que el proceso no empieza en una citación, ni termina en una citación de la selección mayor. Empieza cuando un chico va, y ustedes lo agarran en una escuelita, en una academia o en un club y empiezan a ayudarlos a desarrollar de la mejor manera a ese futbolista y ese sueño, así que la idea es esta, estamos a disposición. El tipo de liderazgo que ejercemos no es ser un cacique ni dar órdenes, sino estar al servicio de todos ustedes".

Publicidad



Para el seleccionador de Colombia también resultó motivante ver a todos los integrantes de su cuerpo técnico compartiendo experiencias y metodologías de trabajo. Por eso comentó que "yo desde abajo me sentí raro porque decía: está mi equipo ahí, yo orgulloso de cómo exponen de todo lo que dicen, de las herramientas que le mostramos que utilizamos. Pero me sentía también parte de ustedes, de este equipo que miraba, que aprendía, o qué descubría algunas cosas. Y a eso es a lo que apuntamos, que seamos todos un gran equipo".

Uno de los secretos que compartió el argentino tuvo que ver con algunas estrategias que usan para llegarle a los integrantes de la selección de mayores de nuestro país. Así contó que "les mandamos a todos los jugadores el partido, que se vea, los estimulamos a ver fútbol. Es algo que tenemos que volver a proponer e insistir y educar. Educar al jugador que vea fútbol, muchos jóvenes no ven fútbol. Es bueno que aprendan a leer el fútbol, a entender de fútbol, a entender el juego".

Néstor Lorenzo finalizó diciendo que "el fútbol es un juego maravilloso, es el deporte más lindo del mundo, el hincha siente tanta pasión, pero el jugador en muchas ocasiones, siendo el protagonista del espectáculo, no lo hace. Por eso es un poco la tarea de hacerlos responsables a los jugadores grandes, y decirles: 'tomá, mírate'. Y cuando nos encontremos otra vez, vamos a charlar un poquito sobre qué hiciste, qué no hiciste, porqué te pasó esto, porqué no".