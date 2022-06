Néstor Lorenzo: "Aprendí bastante de José Pékerman, me enseñó mucho, de eso no hay duda"

Seguramente la mejor carta de presentación para que Néstor Lorenzo se convirtiera en nuevo técnico de la Selección Colombia tuvo que ver con su conocimiento de los futbolistas de nuestro país, de sus condiciones, técnica y picardía y por haber estado en los procesos exitosos de José Pékerman, con quien se lograron las clasificaciones a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Precisamente sobre ese tema, el profesor Lorenzo abordó una pregunta de uno de los periodistas que asistieron a la sede en Bogotá de la Federación Colombiana de Fútbol. "Sin duda que José Pékerman me enseñó mucho, aprendí bastante de él, el estilo puede parecerse; de pronto los tiempos, el fútbol y las metodologías cambian, pero confío en mi grupo de trabajo y en el trabajo en equipo", explicó Lorenzo.

El nuevo timonel del seleccionado colombiano agregó que "acá armaremos un grupo con la esencia del fútbol colombiano, pero que sea agresivo por momentos. Los detalles marcarán la diferencia en lo que venga".

Lorenzo se mostró respetuoso por todo lo que ha pasado con nuestra selección de mayores después de 2018 y cuando se hicieron las designaciones de entrenadores como el portugués Carlos Queiroz y posteriormente a Reinaldo Rueda, con quien se consumó la ausencia del Mundial de Qatar 2022.

Así comentó que "no me parece ni ético, ni justo, hablar de eso porque no estuve ahí. Cuando aprendes del error, se corrigen esos detalles y se sabe la situación. De pronto, el fútbol tiene muchas variantes y no puedo criticar a los entrenadores, quienes, más allá de que son reconocidos y súper exitosos, quisieron lo mejor para la Selección Colombia. A lo mejor, en el contexto que estuvieron, no tuvieron la posibilidad de hacer algo mejor y eso lo respeto; no hablaré de los errores que hubo o no, no me corresponde opinar al respecto".

¿Cuándo empezará a trabajar Néstor Lorenzo con la Selección Colombia?

Lorenzo comentó que su compromiso en el Melgar, de Arequipa, de Perú, será hasta el 6 de julio, cuando se juegue el partido de vuelta contra Deportivo Cali, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde ese momento va a comenzar con su tarea de seguimiento a jugadores, del uso de data e información con sus asistentes y pensar ya en los partidos de preparación del mes de septiembre, en la fecha FIFA.