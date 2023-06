Néstor Lorenzo: "Me pone contento saber que hay futuro en esta Selección Colombia"

Este viernes la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo tuvo una nueva victoria en su partido preparatorio frente a Irak. Con este triunfo, el timonel argentino mantiene su invicto al mando de la 'tricolor' y sigue aumentando sus números al mando del combinado patrio, con cinco victorias, dos empates y cerro derrotas, para un rendimiento del 81%.

Finalizado el compromiso, el estratega de la Selección Colombia resaltó la labor de sus dirigidos en el partido disputado en el Mestalla, frente al conjunto campeón del Golfo.

"Me gustaron varias cosas, sabíamos que teníamos que mover rápido la pelota porque ellos nos iban a doblar la marca, nos costó, defendieron muy bien, venían bien y sabíamos que no iba a ser fácil, pero tampoco estuvimos precisos en el último pase y para la última jugada, como se vio en el segundo tiempo. Me gustó que jugaron chicos que debutaron, y se sigue consolidando el proceso que valida lo que hizo la Sub 20 en Argentina. El hecho de venir con estos muchachos y que sumen minutos me pone contento saber que hay futuro. Felicitar a los muchachos por el esfuerzo que hicieron, que no es fácil que vienen en sus vacaciones, faltó precisión en los últimos metros, pero la solidez defensiva es otra de las cosas que me gustó", comentó de entrada.

Aquí más declaraciones de Néstor Lorenzo

*Dificultades para encontrar el gol

"Sabíamos que nos iba a costar encontrar los espacios, hablamos de mover la pelota más rápido para encontrar el pase en los callejones, pero también hablamos más de patear más y no lo hicimos. Es una variante cuando un equipo defiende bien pegado al área y no lo hicimos".

*Su lectura del partido

"Los partidos tienen un proceso y uno lo tiene que leer de la mejor manera, interpretar lo que pasa. Irak había jugado unos sistemas distintos, con dos delanteros centros, y hoy salieron con un solo punta, fortaleciendo el medio y nos costó. Sumado a la imprecisión de los muchachos, estamos tratando de dosificar las cargas para que a los muchachos no les pegue estos dos partidos en tres días. Encontrar el gol en el segundo tiempo fue porque se fue desarrollando así y el que juega un poco mejor prevalece, sabíamos que si manteníamos el orden el gol se iba a dar".

*La falta de gol en el partido

"El equipo tiene que estar preparado para encontrar los caminos cuando te los cierran. Irak fue un equipo ordenado, se defendió bien, sabía a qué jugaba, es un equipo que nos dio batalla el primer tiempo, y defendió muy bien en su área, pero creo que fuimos un justo ganador y estoy muy contento por muchas cosas, sobre todo individuales".

*El acompañamiento de la hinchada de la Selección Colombia

"Una maravilla el público, yo le contaba a mis asistentes cuando nos eligieron para dirigir la Selección Colombia, no saben lo que es la marea amarilla que alienta y grita, sobre todo en Barranquilla, y hoy me dijeron, te acuerdas lo que me dijiste, aquí está. Lo que más me gusta es como cantan el himno nacional".

Imagen de referencia del partido entre la Selección Colombia e Irak Getty Images

*Posibles titulales para los próximos partidos

"Vamos sumando minutos con los jugadores que lo necesitan, lo que es selección depende de la actualidad del jugador, y esa actualidad cambia en 2 o 3 meses. Son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta. No puedo prometerle a nadie que va a ser titular dentro de dos meses"

*La base de la Selección Colombia

"La base es lo que se viene repitiendo, hay muchos que también se quedaron afuera, siempre estamos viendo. Puede que Cassierra deje de jugar y vendrá otro. La verdad no hay titulares, me cuesta mucho armar el equipo porque todo está muy parejo, tengo dos jugadores por posición y eso me tiene contento".

*Elogios para Yaser Asprilla

"En la otra conferencia hablé de Yaser Asprilla y dije que es un jugador distinto, a mí me gustan esos jugadores, hay que ver en que momento puede entrar del partido y en qué función. Tenemos que ponerlo en un contexto en el que pueda rendir porque es un creador. Sufrió mucho la eliminación de la Sub-20, tiene mucho futuro".

*El rendimiento de los cambios

"Los que entraron y entraron bien, entraron después de un desgaste importante del partido. A medida que pasaban los minutos nos veíamos más cerca del gol".

*La no convocatoria de James Rodríguez y Falcao García

"La no convocatoria de los que no están todos, son temas particulares y distintos, unos están buscando club, otros hace mucho no juegan, no hay un solo motivo y no me voy a poner a explicar cada uno de los casos, pero están en el espectro y siguen estando en el grupo que se formó hace un año".