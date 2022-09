Néstor Lorenzo: "En la Selección Colombia hay que manejar la ansiedad, hay equipo para creer"

La Selección Colombia de mayores tendrá este sábado 24 de septiembre un partido de fogueo frente a su similar de Guatemala. Este compromiso servirá para el debut como técnico del profesor Néstor Lorenzo, quien es el encargado de asumir un nuevo proceso pensando ya en lo que será la Eliminatoria al Mundial de 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá.

Y en la previa de ese compromiso contra los guatemaltecos y después de haber tenido reunidos a sus 26 futbolistas, Lorenzo atendió una rueda de prensa en el estadio Red Bull Arena para dejar sus impresiones y sensaciones en la que es su primera concentración oficial.

Acá las declaraciones de Néstor Lorenzo:

La selección de hoy

"La preocupación es que los jugadores manejen la ansiedad, que no salgan apurados, hablamos mucho de eso. La diferencia entre intensidad y apuro es clave. Creo que lo están entendiendo, los trabajos son en base a eso, estoy tranquilo, en el sentido que veo un grupo de jugadores con hambre, con actitud buena y mucho talento. Entre los jóvenes y más experimentados veo un grupo, más los que no están en la convocatoria. Hay muchos jugadores que pueden entrar en cualquier momento. Hay equipo para creer, son las sensaciones que me dan".

El juego con Guatemala

"El partido no será fácil, tienen un gran entrenador, un hombre con mucha experiencia como Tena, aunque los últimos resultados han sido buenos. Es un tipo ordenado, y hay jugadores que pueden marcar diferencias. Estamos alertas a eso, le pasamos información a mis jugadores, pero vamos a jugarlo como si fuera un partido de Eliminatoria, importante para nosotros, por el inicio y porque no se subestima al rival".

Fortalezas y debilidades

"Fortalezas de Colombia son muchas, las condiciones de los jugadores, la mentalidad con la que han venido. Y debilidades...estamos trabajando mucho en la parte mental, un grupo que apunte alto, que tenga una mentalidad ganadora y sea protagonista. Viniendo ahora de un proceso que no logró el objetivo, vimos que debemos trabajar en eso de manera decidida".

Convocar en noviembre o diciembre

"Estamos viendo, hay un tema que es primordial, no hay fecha FIFA, la de ahora ya es la ultima del año, por lo que no tendríamos prioridad sobre la convocatoria de los jugadores que queremos pedir y los jugadores van a tener pocas vacaciones. Los clubes europeos nos dicen que les quitaríamos unos días de sus vacaciones. Veo complicada esa situación porque FIFA no ha querido declararla como fecha oficial, entonces no están en la obligación de prestarlos".