"Néstor Lorenzo es un técnico que siempre quiere tener el dominio y el control del juego"

Néstor Lorenzo, actual seleccionador de Colombia, dejó de ser el entrenador de Melgar de Perú recientemente, para dedicarse al combinado nacional.

Con el conjunto de Arequipa, Lorenzo logró dos gestas importantes, ser campeón en la Liga local del primer semestre del 2022 y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Internacional de Brasil.

Tras su marcha del Melgar, el estratega argentino dejó muchas cosas buenas en sus dirigidos. Por esa razón, Gol Caracol contactó a uno de ellos, quien fue un pilar fundamental en los logros del conjunto 'dominó', Horacio Horzán, que además habló de las características de juego del nuevo entrenador de Colombia

¿Cómo es el profe Lorenzo como director técnico?

"Me encontré con una persona sencilla, con un mensaje claro. Es muy trabajador, junto a todo su cuerpo técnico. Tienen humildad y yo creo que eso es lo que les llevó a tener éxito con nosotros y ahora tienen un gran desafío. A mí me pone contento, porque se lo merece como persona".

¿Cómo es la manera en que le gusta jugar a Néstor Lorenzo?

"Eso va mucho en los jugadores que tuvo y los que va a tener. Tienen una forma muy clara de siempre ser protagonistas, de atacar, de presionar alto, estando siempre en el campo contrario, pero también ser fuerte en todas las líneas. Eso es lo que trabajó con nosotros, pero va a depender de cada equipo, de cada situación. En mi humilde opinión, ahora en la Selección Colombia es totalmente diferente, por los tiempos. Es un técnico muy capaz, siempre quería tener el dominio, el control del juego, con base al trabajo y con todas las herramientas que nos daba".

¿Cuál es la mayor cualidad de Néstor Lorenzo como entrenador?

"Tiene muchas. Creo que es muy humilde, se ganó el respeto del grupo porque él nos respetaba. Sabe leer los partidos y los momentos de cada jugador, en qué momento sale y qué momento no. Es muy honesto, por más que el futbolista sea grande o chico, si sentía que no estaba para el partido, no lo utilizaba. Eso es bueno para el grupo, porque en los resultados se vio".

En cuanto a la intención de ser propositivos, de atacar y presionar alto, eso fue un poco lo que vimos en la Copa Sudamericana, donde tuvieron rivales de mayor historia continental, pero aún así dominaron...

"Nosotros siempre salimos a jugar a las canchas de la misma manera, sabiendo que tuvimos equipos duros como Racing y Deportivo Cali. Impusimos nuestro juego y nuestra forma y yo creo que esa fue la característica, de tratar de imponerse en el juego. A veces puedes perder y otras puedes ganar, pero esa identidad que nos dio fue fundamental para proponer en cualquier lugar".

También es muy marcada la fortaleza defensiva que tiene Melgar y aún más de local, donde no recibieron gol en el campeonato peruano. ¿Esta también es otra de las características de Néstor Lorenzo?

"Este semestre nos fortalecimos más en todas las líneas, si no podíamos hacer gol, manteníamos el cero. Con la forma de jugar que tenemos, conseguíamos ganar partidos al minuto 84. Pero mantener el cero es una prioridad para que el equipo produzca alguna ocasión atacando y este semestre lo fortalecimos más. No recibimos goles de local en Perú y de visitante hemos concedido muy pocos. Hay una confianza que no es fácil conseguirla, acá ya arrancamos el segundo torneo y seguimos con la valla invicta".

¿Cree que Néstor Lorenzo puede hacer un trabajo similar al que hacía con Melgar en la Selección Colombia, en cuanto al estilo de juego?

"Confío y creo que sí, por la calidad de jugadores que tiene Colombia, con lo que creo que tiene más herramientas. A él se le va a facilitar más, aunque tenga poco tiempo de trabajo; pero el nivel de futbolistas de la Selección es extraordinario. Me parece que van a poder hacer y reflejar lo que son ellos como cuerpo técnico".

¿Cómo es Néstor Lorenzo como persona?

"Yo normalmente destaco la persona sobre el profesional, porque en el ámbito laboral lo único que se ve es si trabajas o no. Aquí hay que destacar la gran persona que es Néstor, que tiene mucha humildad y yo creo que eso sobresale en el trabajo que hacen, que es enorme. Como ser humano le va a dar mucho a la Selección Colombia, no solo él sino todo su cuerpo técnico. Llevaba año y medio trabajando con él, pero realmente me quedo con la gran persona que es".

¿Cuál pudo ser la mayor enseñanza a usted y al grupo de Melgar, por parte del profe Lorenzo?

"La humildad, el trabajo y el respeto. No subestimamos nunca a nadie, ni a nada. Enfrentamos todos los partidos y entrenamientos de la misma manera. Nunca dejamos de querer aprender y eso fue lo que creo que dejó en el grupo".