Néstor Lorenzo: “Estamos confiados en que la Selección Colombia haga lo mejor con lo que trabajamos”

La Selección Colombia está lista para el partido contra Uruguay y Néstor Lorenzo, técnico de la ‘tricolor’, tiene plena “confianza” en sus dirigidos, para el partido de este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Siempre se trabaja mirando hacia el futuro, el proceso tiene altibajos en el rendimiento y en este tema de no poder conformar siempre la lista, pero sirve para que otros que han sido parte, que han jugado, o que han estado en microciclos tengan la oportunidad. Estamos confiados en que harán lo mejor, saben lo que pedimos, trabajamos, y mucha confianza”, aseguró el estratega argentino en rueda de prensa, este miércoles.

Néstor Lorenzo también respondió a la elección de jugar a las 3:30 p.m. en el calor de Barranquilla, para enfrentarse a Uruguay.

“La preocupación es la deshidratación, hemos trabajado con el cuerpo médico y físico en ese sentido. Hicimos todo lo que los manuales y protocolos indican y queremos rendir de la mejor manera. Me remonta a una época donde nos fue muy bien, una mejor adaptación a los rivales en este escenario y por eso elegimos este horario”, agregó.

Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo en rueda de prensa previo a Colombia vs Uruguay:

*Los mediocampistas de primera línea

“Cada uno tiene una característica distinta. Hoy por hoy Wilmar Barrios y Matheus Uribe tienen una experiencia de jugar Mundiales, Eliminatorias. Por el lado de Kevin Castaño es un chico joven, con dos partidos, tiene mucho futuro y en el cual confiamos. Aspiramos a que todos los jugadores dentro del proceso se ganan su puesto y sean importantes en sus clubes, para luchar por ser titulares e importantes dentro del equipo, un jugador de selección debe tener esa trascendencia, confiamos en los tres. El que vemos mejor va a jugar”.

*No importa si no ha debutado en Selección, cualquiera puede jugar

“Por supuesto que es posible, cualquiera que conoce la manera en que fuimos armando los equipos se ha dado, en las Eliminatorias no sé, pero en microciclos, o los amistosos han jugado algunos que no lo habían hecho nunca, y es una manera en la que vayan tomando confianza y adaptándose al grupo. El que esté convocado está apto para jugar”.

*Los jugadores con acumulación de tarjetas amarillas, como Deiver Machado

“Es una opción, es una lectura buena, uno debe ver a futuro próximo, es una opción, pero tenemos cuatro amonestados más, pero si hago eso con todo el equipo es más complicado. Por eso en esa posición esta también Cristian Borja y es una opción, cualquier de los dos escenarios”.

*James Rodríguez puede jugar todo el partido

“Ya ha jugado 90 minutos en Sao Paulo, en un día con mucha lluvia, una cancha pesada, ha levantado su nivel físico, el técnico ya se le conoce. Está en buenas condiciones”.

James Rodríguez con la Selección Colombia. Foto: FCF

*Hay que jugar bien para ganar

“Jugar bien implica muchas cosas, y si no jugamos bien contra uruguayos va a costar sumar, la idea es jugar bien, preocuparlo a Uruguay, contrarrestarle su poder ofensivo, y atacarlo la manera de ganarle a Uruguay es jugando bien”.

*Los delanteros en las convocatorias, siempre un tema de opiniones distintas

“La cantidad de jugadores que hay en la posición, después está el gusto, la liga en la que juega, la posición, nosotros los vemos a todos, están bloqueados. Sin duda que cuando hay que hacer la lista cortamos por un lado y otro, no se puede convocar a 40. Esperemos que sigan teniendo ese nivel y seguramente les va a llegar la oportunidad, como le llega a otros. Acá nadie esta vetado, ni prohibido, somos abiertos a convocar a los mejores”.

*El partido contra Uruguay

“Hay muchas clave, el partido lo imaginamos muy intenso, los dos equipos intentamos cosas parecidas. Habrá muchos duelos, por banda, y el que gane esos duelos y esté preciso”.

*El objetivo de los futbolistas en la Selección

“Los muchachos sienten que vienen a un lugar donde se siente cómodos, y tienen el objetivo de llevar a Colombia al Mundial, a llevarlos a lugares altos de posicionamiento mundial. Ellos apuestan alto, a tener objetivos así, que siempre el grupo vaya más allá de cualquier individuo y eso lo han demostrado continuamente”.

*Su opinión de Marcelo Bielsa

“Bielsa no voy a descubrir nada, es un gran entrenador, tiene su estilo. No tengo la suerte de conocerlo personalmente pero él era el técnico de la reserva de Newell’s, cuando yo estaba en la reserva de Argentinos”.