Néstor Lorenzo: "Estamos en una etapa en la que tenemos que pensar más en nosotros que en el rival"

La Selección Colombia de mayores ultima detalles para enfrentar este sábado 19 de noviembre a su similar de Paraguay en duelo de preparación, en tierras norteamericanas. Previo al cotejo de fogueo contra los paraguayos, el entrenador de la 'tricolor', Néstor Lorenzo, habló en rueda de prensa y allí dio detalles de cómo está el grupo para el partido.

De entrada, al estratega argentino le consultaron por los jóvenes futbolistas convocados, uno de ellos Diego Valoyes, quien milita en Talleres de Córdoba, de Argentina.

"Valoyes (Diego) es un jugador que se ha destacado mucho en el campeonato argentino, pero así como él estoy muy contento de contar con otros jóvenes que nos dan alternativas a futuro. Sabemos que las convocatorias no siempre son parejas, uno no puede adivinar con qué jugador puede contar en las próximas convocatorias por distintas cuestiones, esta no era fecha FIFA, los clubes tuvieron la potestad de elegir si prestaban los jugadores o no, la gran mayoría fue condescendiente. Estamos armando algo lindo con jóvenes y con jugadores de más experiencia que los van guiando".

Otras declaraciones:

¿Qué no hay que repetir para estar en el Mundial del 2026?

"Todo proceso tiene aciertos y errores, no voy a jugar a juzgar los procesos anteriores, no me corresponde, simplemente a apuntar a hacer desde el primer día a ser un equipo protagonista, con una idea de juego y que no tengamos que llegar a la última fecha sufriendo. Que los resultados nos vayan bien desde el inicio del proceso, se van a cometer errores y a lo mejor hay algún acierto, pero estamos trabajando con el grupo de jugadores en eso, en empezar desde el primer día en eso".

¿Qué ha cambiado desde que ha llegado y qué le gustaría mejorar en la Selección?

"Todos los conceptos que queremos poner en el campo a través del equipo, que el equipo muestre, todo eso se tiene que mejorar. Cada día con ellos es mucho, son jugadores que tienen una condición superior a la media y los conceptos los asimilan más rápidos y veo que vamos bien en el proceso. Dentro del proceso todo lo que queramos mostrar en el campo de juego hay que ir mejorando cada día, estamos en el inicio del proceso".

Lo que aprendió con José Pékerman

"Con tantos años cerca de José (Pékerman) he aprendido mucho de él y reevaluaría todo lo que hicimos bien en el proceso, confirmaría la idea de juego, el ser protagonistas, muchas cosas que se mostraron en gran parte de ese proceso".

El partido entre Perú y Paraguay, el amistoso

"Vi el partido, son dos equipos en proceso de recambio. En el primer tiempo Paraguay lo hizo muy bien; fue un partido muy interesante y van a ser dos rivales fuertísimos en la próxima Eliminatoria".

"Estamos en una etapa en la que tenemos que pensar más en nosotros que en el rival, por supuesto, al ser un rival sudamericano y de jerarquía, de buenos jugadores, el conocimiento para las

futuras competencias por Eliminatoria va a ser una tarea que deberemos realizar. Hoy por hoy estamos en la construcción de nuestro equipo y nos enfocamos en lo podamos ir creciendo como grupo dentro y fuera de la cancha".