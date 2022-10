Néstor Lorenzo: “Estos microciclos sirven para generar sentido de pertenencia”

En la ciudad de Barranquilla se viene adelantando el segundo microciclo de la Selección Colombia de mayores, con la presencia de jugadores de clubes locales y provenientes de equipos de la MLS que fueron convocados por el profesor Néstor Lorenzo, quien viene trasladando el mensaje de lo que quiere a corto y mediano plazo, pensando en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 20226 que comenzarán el próximo año.

Y en el segundo día de la concentración, el técnico Lorenzo concedió una rueda de prensa en la que realizó algunas precisiones relacionadas con su labor al frente del seleccionado colombiano.

Publicidad

“Los microciclos no se programaron con la idea de un partido, es importante para tener una idea de conocimiento de jugadores del fútbol local, el nivel que estamos, se están intercambiando datos, se les hace un seguimiento, desde el rendimiento, lo físico, siempre sirve para mejorar. Se programaron justamente en la semana donde no había competencia de domingo a domingo, se habló con varios técnicos para explicarles el motivo, generar un sentido de pertenencia, una identidad, con un perfil de jugador con proceso de selección, con jugadores de proyección, de las selecciones sub 20”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo:

*Los jugadores estarán listos para cuando les toque una convocatoria para partidos

“Hemos suspendido uno en septiembre, porque la Dimayor reprogramó fechas en los días que habíamos elegido, pero estos no los quisimos perder, porque queríamos trabajar y conocerlos, no sabemos para qué partido o momento; pero están ahí y que un posible llamado será mas simple si pasan estos días acá con nosotros, me parece muy productivo”.

*Intercambio de información con técnicos de equipos en Colombia

Publicidad

“En cuanto al intercambio de información con entrenadores es importante, es tener una base de datos de rendimiento, nadie va a imponer una idea de juego, cada técnico tiene su estilo, ellos lo que pueden llevarse acá es una idea de lo que pretendemos en el juego de selección. Pero lo que es importante es la comparación de rendimientos físicos, preparación, una parte importante que te hace competitivo o no, a eso apostamos todos”.

*Se analizan rivales para partidos

Publicidad

“Cuando me ofrecen un partido analizó con qué jugadores puedo contar, porque antes que nada está la selección Colombia, su camiseta vale mucho y competir siempre nos ayuda a ver cómo estamos parados y como vamos en el trabajo. Es importante que vengan”.

*¿Para el partido contra Paraguay llamará a la base de la Selección Colombia?

“En cuanto a la nómina tenemos pocos ensayos, o posibilidades con juntar el grupo que va a jugar la Eliminatoria, no sabemos si será la última, no es fecha FIFA, los equipos tienen la potestad si lo prestan o no, se están haciendo gestiones, esperar los que están a disposición. Lo mismo en el microciclo, que como se reprogramaron fechas le dimos a los clubes la facilidad de decidir, algunos jugadores lo hicieron de la mejor manera como Millonarios”.

*Se habla de un partido preparatorio en enero de 2023

Publicidad

“Hay posibilidad de un partido con Estados Unidos a final de enero, por eso debemos tener un contacto”.