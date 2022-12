Néstor Lorenzo, frente a la presión de dirigir: "Acepto las críticas, pero las constructivas"

En una entrevista publicada por la Federación Colombiana de Fútbol, el técnico Néstor Lorenzo , hizo un balance sobre el tiempo que lleva al mando de la 'tricolor'. El argentino habló sobre sus proyecciones, el fútbol colombiano y lo que ha aprendido en este proceso.

A continuación las declaraciones del técnico Néstor Lorenzo:

¿Se encontró con algo que le sorprendió?

"Los jugadores jóvenes con mucha capacidad. Compromiso de los grandes que a pesar de uno conocerlos, no dudaron a pesar de estar en sus vacaciones en venir a jugar para Colombia al contrario pidieron estar. No es que me sorprenda, pero sí me agrada".

¿Qué ha podido hablar con los técnico del FPC?

"Con los técnicos que hablé hemos coincidido en muchos puntos. Es muy importante la formación, debemos mejorar en ese sentido: los jugadores, los técnicos, lo táctico, lo físico y el rendimiento. Es un trabajo de hormiga, sabemos que los clubes necesitan invertir para sacar un jugador formado de la mejor manera".

Su mirada sobre las elecciones Colombia juveniles

"Hablamos mucho con los cuerpos técnicos, nos cruzamos aquí en todo momento, tenemos muy buena relación y nuestra idea es que con el tiempo se haga un proyecto que sea estable, que tenga unas estructuras sólidas y que se busque un jugador con continuidad de proceso de selección. Varios de la sub 15 que se están convocando hoy, en 7 y 10 años sean parte de la selección de mayores. Sería lo ideal y para ello hay que trabajar con una metodología mucho mejor".

¿Proyecciones para el 2023?

"Que el equipo siga creciendo, asimilando conceptos que nos puedan llevar más allá de la metodología actual de trabajo. Aprender a jugar cada partido e interpretar el plan de juego independientemente del rival. Entre más tiempo compartamos, más fácil va hacer esa tarea".

Su mirada ante las críticas

"Yo no aprendí a decir lo que hago bien o mal, uno trabaja para tener resultados, por supuesto que si tengo que contestar cada crítica uno pierde un poco el foco. Mi idea es trabajar con el corazón y sabiendo que la recompensa a llegar. Van a existir siempre críticas, acepto las qué son constructivas con la mirada más flexible".

Sobre la importancia del trabajo psicológico

"Eso es importante, por eso se trabaja con psicólogos deportivos es una parte más como lo físico, la táctica o la técnica. Por supuesto, la mental es importante para afrontar las distintas competencias dependiendo de los escenarios antes y después de un partido".

¿Se siente un referente del fútbol colombiano?

"De ninguna manera, recién estoy comenzando una tarea con todas las ganas y la ilusión. Soy un compañero más, estoy a disposición de todos los cuerpos técnicos para compartir. La tecnología te da la posibilidad de compartir datos que pueden ser importantes para manejar los perfiles de jugadores que la selección necesita y que los clubes también deben estar tratando de mejorar en ese sentido".

¿Cues es la relación cuerpo técnico con los jugadores?

"Estamos al mismo lado, todos somos compañeros, los jugadores tienen un protagonismo superior por lo que hacen dentro del campo. Por supuesto que van a jugar los que hacen mejor las cosas en este sentido hay que tener una tolerancia al error. Ser conscientes de que se viene una competencia muy dura y hay que afrontar los errores que se pueden cometer. No voy a masacrar a un jugador porque cometió un error, exijo compromiso, concentración y trabajo duro".

¿Cuál es el plan de trabajo para la próxima temporada?

"Solo tenemos una fecha de preparatorios qué es en marzo, las eliminatorias empezarían in junio. Estamos viendo cómo programar partidos que vayan de acuerdo a las competencias que se vienen. En enero tenemos el sudamericano sub 20, Esperanza de Toulon sub 23 en junio, ese se cruza con fechas de eliminatorias de las mayores, pero vamos a estar pendiente de eso".