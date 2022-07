Néstor Lorenzo: “Hay que hacer que los jugadores se sientan identificados con la Selección Colombia”

Néstor Lorenzo está a punto de terminar su etapa con el Melgar, de Perú, luego de que este miércoles se mida al Deportivo Cali, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Eso sí, aunque el estratega tiene la cabeza puesta aún en el equipo peruano, sabe que en la Selección Colombia le espera un trabajo arduo.

Por eso, este martes, el timonel de nuestro combinado nacional atendió a ‘Balón Dividido’ de ‘ESPN’, para hablar de su actualidad, de los objetivos que tiene con la Selección, de Luis Díaz, de los partidos preparatorios y más temas.

“Con mucha ilusión en cuanto al desafío de asumir a Colombia, con muchas ganas, responsabilidad, y acá tratando de terminar lo mejor posible un ciclo muy bueno, que comenzó de cero y que se dieron las cosas de la mejor manera. Hay muchas emociones día a día y esperando hacer un buen partido mañana”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo:

*Actualidad en Perú y ya pensando en Selección Colombia

“El desafío era cumplir con la gente de Melgar, que se portó muy bien conmigo, terminar de la mejor manera y enfocarse en el día a día. La Selección Colombia requiere de una programación y proyección a corto, mediano y largo plazo. Ya tengo mi cronograma de trabajo con el cuerpo técnico, pero nos ayudó mucho que el grupo que esta acá hace un año, están identificados con la idea que planteamos desde el primer día. El contrato me lo ofrecieron desde mediados de julio, entonces tenía ese tiempo, pero quise trabajar de la mejor manera y cumplir mi palabra”.

*Su metodología

“Lleva un tiempo, se tienen que adaptar a un montón de cosas, pero el hecho de que compren la idea, que uno los enrole, el objetivo, es un trabajo en equipo, grupal. Acá se enrolaron en esta idea y están convencidos de lo que hacen, pero hay metodología que el equipo ya conoce, hay cosas que se tardan en conseguir pero también en olvidar”.

*La felicidad cuando lo nombraron DT de la ‘tricolor’

“Cuando me anunciaron, siempre hay muchos candidatos y con aspiraciones genuinas, hay buenos técnicos colombianos y extranjeros que estaban en carpeta. Cuando me anunciaron ya había una situación que había parado el campeonato por el repechaje, de ahí se empezó a gestar un poquito todo, pero estoy pensando en el partido de mañana y luego me meto de lleno en la Selección”.

*Los jugadores de la Selección Colombia hablan ‘maravillas’ de él

“Creo que bien, por supuesto, los muchachos tuvimos casi 7 años de convivencia, uno conoce a la gente, lo importante es cuando se deja algo mas allá de lo futbolístico. Ellos valoran todo el trabajo que hicimos con José Pékerman, en un momento de gloria, fui parte de ese proceso y ahora tendré que hacerme cargo de la conducción de otro proceso que quiero que sea igual o más exitoso. Claro que eso requiere tiempo y trabajo”.

*Sus futuras convocatorias

“Cada caso en particular, cada caso es diferente al otro, la idea es que en lo que uno vislumbra, hacer un grupo fuerte, que los muchachos se sientan identificados con la Selección. La parte futbolística, la actualidad es lo que va a marcar un poco la decisión de las convocatorias, pero sí que considero que hay un legado, que tienen que ir dejando a los más jóvenes, para que esa transición sea lo menos traumática posible”.

*Los partidos contra México y Guatemala, en septiembre

“Necesitamos jugar, estar juntos, compartir, eso es fundamental para armar un grupo fuerte y con objetivos, estoy conforme con los amistosos que se consiguieron”.

*Oportunidad de jugadores de la liga del fútbol colombiano

“Nos gustaría trabajar con jugadores locales, para ver que vayan conociendo la manera de trabajar y pensar y estén más cerquita. Ya en cada convocatoria esos jugadores podrán ser importantes, de pronto en mejor cantidad a los del extranjero, pero serán importantes”.

*Su opinión de Luis Díaz

“Está pasando un gran momento, es un jugador que está identificado plenamente con la Selección Colombia y ojalá lo aprovechemos por mucho tiempo”.