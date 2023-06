Néstor Lorenzo: "Irak es un equipo fuerte, no será fácil; los enfrentaremos con toda la seriedad"

Previo a lo que será el encuentro contra Irak este viernes 16 de junio, por juego de fogueo, el actual entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, atendió a los medios de comunicación y analizó su próximo rival, detalló lo que ha sido el trabajo con el grupo y le abrió las puertas a todos los futbolistas al combinado nacional.

“La idea sigue en afirmar los lazos del grupo e ir buscando al equipo, en sí no fueron dos semanas de trabajo porque algunos llegaron en los últimos días, sin embargo, el grupo se fue armando de a poco. Esta es una etapa del año que es complicado porque recientemente terminaron las competencias y los jugadores hacen un esfuerzo grande para venir en sus vacaciones, pero hemos visto una actitud de su parte”, indicó inicialmente el estratega argentino.

Sumado a eso, explicó en lo que se ha ido trabajando y objetivos planteados durante las sesiones y último tiempo, desde su llegada al banquillo ‘tricolor’: “Vemos que se van consolidando conceptos que se han ido trabajando con los que están, así como los que no; todos llegan bien con un objetivo claro que es hacer una buena Copa América y clasificar al Mundial con unas buenas Eliminatorias”.

“En lo que se ha visto hasta ahora el equipo ha mostrado varios conceptos, pero hay que reforzarlos para ser protagonistas, tener profundidad y llegada, la presión, son pocos los microciclos, a veces tenemos a unos y otros no, pero contento porque el equipo lo está asumiendo y quiere ser protagonista que es lo más importante”, agregó Néstor Lorenzo.

*Otras declaraciones:

¿Cómo analiza a la Selección de Irak?

“Irak de los últimos seis encuentros ganó cuatro, fue campeón del Golfo jugando contra selecciones difíciles, es un equipo fuerte desde lo físico y será complicado, no será fácil, por eso iremos a enfrentarlos con toda la seriedad".

¿Quién será el capitán de la Selección Colombia frente a Irak?

“Aunque todavía no lo he definido, ya sé quien puede ser el capitán; la formación nadie la sabe porque aún no se las he dicho a los jugadores, tengo dos futbolistas por posición, vamos a mirar”.

¿Cómo plantar y repartir las cargas en estos dos juegos?

“Uno planifica y Dios dispone, queremos dosificar las cargas, en un equipo hay jugadores que hacen más esfuerzo que otros y estando en vacaciones es riesgoso, en la medida que podamos aminorar esos riesgos lo haremos, pero en la medida en que podamos plantear el partido a nuestro estilo y juego también lo vamos a hacer”.