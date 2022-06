Néstor Lorenzo: "La planificación que exige la Selección Colombia hace que ya piense muchas cosas"

Con su contrato firmado con la Selección Colombia, Néstor Lorenzo cerrará su ciclo con el Melgar de Perú, luego de finalizar la liga local y enfrentarse al Deportivo Cali en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Precisamente, en el club de Arequipa, el nuevo timonel del combinado nacional es muy querido por la gran campaña que están haciendo sus dirigidos. El club está a dos fechas de coronarse campeón de la competencia del país.

Con 37 puntos, es el puntero, con tres unidades de diferencia sobre Sport Huancayo, que es segundo. En busca del título, Melgar será local frente a Atlético Grau y visitará a Alianza Atlético en el cierre de la liga.

Luego de su más reciente victoria, donde se impuso 1-0 a Sport Boys, Néstor Lorenzo habló de su cierre de campaña y de la Selección Colombia, en rueda de prensa.

"Falta lo más difícil, me enfoco en el día a día. Sin duda que la planificación que requiere una Selección hace que ya esté pensando en muchas cosas, me pasan muchas cosas por la cabeza y de pronto las escribo, las comento con mi cuerpo técnico", afirmó el estratega argentino, haciendo referencia a la recta final del torneo peruano y lo que ya empieza a ver, previo a su experiencia como entrenador de Colombia.

"El manejo se hizo de común acuerdo con Melgar y la Federación colombiana, en el sentido que en Melgar me pidieron que termine el campeonato. Tengo un grupo de jugadores fantásticos, que están alineados, las cosas fluyen, es un grupo que sabe qué es lo que quiere y necesita. En ese sentido, el equipo me ha permitido viajar a Colombia, cerrar allá y debido a que la Federación Colombiana me necesita a mediados de julio, esto se pudo hacer y trataremos de cerrar de la mejor manera, sin que sea tan traumática la transición", finalizó diciendo Lorenzo, sobre cómo se dio el proceso para llegar al banquillo del combinado nacional.

¿Qué equipos ha dirigido Néstor Lorenzo?

El Melgar de Perú ha sido su primera experiencia como primer entrenador, pero acompañó los procesos de José Pékerman en la Selección Sub-20 y de mayores en Argentina, Toluca y Tigres de México, además de la Selección Colombia. A su vez, estuvo como ayudante de Carlos Aimar en el Leganés de España.