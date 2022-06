¿Néstor Lorenzo llamará a la Selección Colombia a James Rodríguez, David Ospina y Juan Cuadrado?

En un acto celebrado en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en la ciudad de Bogotá, se presentó hace pocos minutos como nuevo técnico de la Selección Colombia al argentino Néstor Lorenzo , quien atendió una extensa rueda de prensa en la que dejó los primeros conceptos en nuestro país. En la previa, Ramón Jesurún, presidente de la FCF, le dio la bienvenida y le entregó la camiseta amarilla, que tendrá que defender desde ahora, pensando en la clasificación al Mundial de 2026.

"Gracias a todos por estar acá, al Comité de la Federación gracias por al apoyo, gracias también al club Melgar por haber facilitado un acuerdo de la terminación temprana del contrato. Estoy acá con una Selección como la de Colombia a la que quiero mucho y con mucha ilusión de poner a Colombia en lo más alto del fútbol mundial", indicó inicialmente el profesor Lorenzo, quien se mostró pausado, sereno y claro en sus conceptos.

Uno de los interrogantes que salió sobre la mesa y en medio de las preguntas de los periodistas tuvo que ver con la intención de tener en cuenta a futbolistas de experiencia como David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, entre otros.

"No quise hablar mucho con ningún jugador, hasta no estar a cargo. Los que me nombran son jugadores que le han dado mucho a la Selección Colombia y aún tienen mucho por dar. Tienen la gran responsabilidad de liderar un proyecto a futuro y asegurar que los jóvenes se consoliden en un ámbito favorable. Los juveniles no pueden resolver los problemas, solo deberán adaptarse y ayudarlos a eso. Hablaré con los que considere y los trataré de enrolar en este proyecto, que espero sea positivo", expresó el DT de 56 años.

En medio de las preguntas, también intervino Jesurún, quien confirmó que se están haciendo gestiones para buscar rivales para los partidos de la fecha FIFA del mes de septiembre próximo, ya que fue una solicitud expresa del entrante cuerpo técnico.

Lorenzo también se refirió en otros de los apartados a la designación de Luis Amaranto Perea como su asistente técnico. "Con 'Lucho' siempre tuvimos comunicación. Cuando él estaba en Leones (de la Primera B) hablamos seguido, siempre le dije que quería que fuera mi asistente en algún equipo, que estuviera conmigo. Ahora se dio esa oportunidad, sé que Perea le puede dar mucho a la Selección Colombia. Esto de 'Lucho' me tiene muy contento", agregó el argentino.