Néstor Lorenzo: "Lo importante es que apuntemos al mismo lado, por el bien de la Selección Colombia"

La era de Néstor Lorenzo empezó con pie derecho. Este sábado 24 de septiembre, la Selección Colombia venció 4-1 a Guatemala, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey (Estados Unidos), en partido preparatorio, el cual sirvió para analizar muchas cosas y así lo dejó claro el entrenador de la 'tricolor'. Y es que, en rueda de prensa, se pronunció sobre diversos temas.

¿Cómo vio esa mezcla, entre veteranos y jóvenes?

"Los jugadores más grandes son importantes para consolidar a los jóvenes. No es lo mismo si no están estos muchachos, que tienen experiencia y fueron los encargados de llevar a esta Selección Colombia a lo más alto, ya que les quitan la presión a los jóvenes. Para mí, eso estaba claro, pero uno no sabe hasta que sucede. Fue un buen debut de algunos chicos; espero que sigan así".

¿Qué decir de Yaser Asprilla y Luis Sinisterra?

"Ambos entraron en un momento del partido donde gran parte del desgaste ya lo habían hecho Juan Guillermo Cuadrado y Falcao García, pero la idea era esa, con el fin de que ellos, de una vez, se vayan consolidando, con confainza. A lo mejor, si empezaban como titulares, la historia era otra. Por fortuna, todo salió bien y lo hicieron de muy buena manera en el terreno de juego".

¿Le gustó la manera de jugar del equipo?

"Guatemala fue un equipo duro, nos cortaba los espacios de juego y a veces tomábamos malas decisiones, pero con el correr del partido, ellos perdieron la energía y encontramos cómo hacerles daño. Por momentos, se insistió mucho por izquierda, pero lo importante es que todos apuntemos hacia el mismo lado por el bien de la Selección Colombia y del proceso que inició".

Celebración de la Selección Colombia, tras su gol sobre Guatemala, en partido preparatorio AFP

Ahora viene México, ¿Cómo lo afrontarán?

"Vamos a verlo, ya que solo tenemos dos días de recuperación, será contra una selección mundialista y que cuenta con jugadores de calidad. Nuestro objetivo es que estamos apuntando hacia el inicio de este proceso; así que más allá del resultado, lo cual es importante e iremos con todo, tenemos que esperar a ver qué sucede en estos días y se mirará este compromiso que viene".

¿Qué balance hace de las nuevas caras en la Selección Colombia?

"Hubo varios que no pudieron estar por lesiones o por temas en sus visas, pero que igual están ahí y se han mirado. Cualquier jugador que se destaque en su medio, siempre va a ser observado y visto, pero, en cuanto a los que entraron, ya haremos las evaluaciones individuales y se hablará con el cuerpo técnico y cada uno de ellos. Este es el primer paso y apenas empezamos".