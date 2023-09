Néstor Lorenzo: "Me dolió muchísimo que Falcao García no venga a Selección Colombia"

Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico ya están en Barranquilla preparando el partido contra Venezuela del debut de la Eliminatoria Sudamericana. Pero antes del partido del próximo jueves 7 de septiembre en el estadio Metropolitano, el DT de la 'tricolor' conversó con nuestro director general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, de varios temas.

Uno de ellos fue la actualidad de James Rodríguez en el Sao Paulo, de Brasil, y de la no convocatoria de Falcao García, esto dijo Néstor Lorenzo.

"Para mal, yo no lo veo así, fue un jugador que le dio mucho a la Selección. La opinión les corresponde a ustedes, para mí es un punto de referencia para bien (James Rodríguez) como otros jugadores como Falcao. Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos, pero Falcao es un hombre de Selección siempre; esos jugadores la Selección no los deja a ellos, ellos los dejan a la Selección, no sé cómo explicarlo", dijo de entrada Lorenzo en la charla exclusiva con Hernández Bonnet.

Y prosiguió con el tema del delantero del Rayo Vallecano, de España: "Me dolió mucho de no convocarlo a Falcao, pero hay gente como Córdoba (Jhon) y como Casierra (Mateo) que están pidiendo pista y lo justo es que los veamos".

Por último habló de Juan Guillermo Cuadrado y lo que le puede aportar a la Selección Colombia en el campo; no sólo en temas ofensivo sino también en lo ofensivo.

"Cuadrado puede cumplir varias funciones lo que le da una ventaja también dentro del grupo, pero él ahora está jugando como un carrilero antes en Juventus y ahora en Inter, esa una posición en lo que lo hace muy bien", agregó el director técnico de la Selección Colombia.

Poco a poco los 26 futbolistas citados por Lorenzo para el inicio de la Eliminatoria ya están llegando a la capital del Atlántico. Los que que ya dijeron presente en la concentración en la 'Arenosa' fueron Luis Sinisterra y Santiago Arias. Se espera que con el paso de las horas los demás integrantes se sumen a la 'tricolor', que espera iniciar con pie derecho las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 a realizarse en los Estados Unidos, México y Canadá.

Colombia medirá fuerzas frente a Venezuela el jueves 7 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, y luego el 12 hará lo propio frente a Chile en condición de visitante, a partir de las 7:30 de la noche. Ambos partidos irán EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol y por www.golcaracol.com