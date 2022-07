Néstor Lorenzo: "Me toca un reto difícil en Colombia, quiero que salga igual que en Melgar"

Néstor Lorenzo se consagró campeón con Melgar en la Liga del fútbol peruano 2022-I, luego de empatar a cero con Alianza Atlético en condición de visitante. El conjunto dirigido por el nuevo seleccionador de Colombia acumuló 41 puntos y superó a Sport Huancayo, que fue segundo con una unidad menos.

Lorenzo, de 56 años, llegó al conjunto de Arequipa en diciembre de 2020 y consiguió el tercer título del equipo con una extraordinaria campaña de local, donde no cedió puntos y tampoco recibió goles.

Luego del triunfo con el cuadro 'dominó', el estratega argentino habló con 'GOLPERÚ' sobre su consagración y lo que será dirigir a Colombia, de cara al Mundial del 2026: "Estoy feliz y orgulloso por el grupo que dejamos. Ahora me toca un reto difícil, pero quiero que las cosas me salgan igual que aquí", afirmó el exdefensor de la Selección de Argentina, haciendo referencia a su próximo trabajo al mando de la 'tricolor'.

Sobre su consagración en suelo 'inca', Lorenzo dijo a 'ESPN': "La sensación es de un sueño cumplido. Le dijimos a los jugadores que lograríamos cosas grandes y se consiguió. Fue un partido muy disputado, accidentado y difícil, pero gracias a Dios se pudo coronar una campaña muy buena en rendimiento y resultado".

"Este es mi primer equipo, al año y unos meses de hacerme entrenador principal, este título es muy importante, sobre todo por lo que representó para el grupo y para Arequipa", continuó diciendo el director técnico, tras la primera consagración en su carrera.

"Quiero esperar a hacerme cargo para hablar con los jugadores, la Federación me pidió llegar a mitad de julio. Por supuesto he planificado, pero todavía no he conversado con nadie", finalizó diciendo Néstor Lorenzo, al terminar el encuentro de la fecha 18 de la Liga peruana.

¿Qué equipos ha dirigido Néstor Lorenzo?

Melgar de Arequipa es su primera experiencia, a pesar de que ya ha estado al lado de José Néstor Pékerman como segundo al mando en la Selección Argentina (de mayores y Sub-20) y Tigres y Toluca en México. También fue asistente de Carlos Aimar en el Leganés español.